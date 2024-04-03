Куда отправятся курганские призывники

Призывников из Курганской области отправят на службу в Московскую область

04 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Курганской области стартует призывная кампания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В Курганской области для службы по призыву планируют призвать более четырех тысяч новобранцев. Их распределят по военным округам и войскам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции в курганском военкомате. «В Курганской области с 1 апреля началась призывная кампания. На призывный комиссии планируется вызвать более четырех тысяч граждан. На территории региона создано 26 призывных комиссий. Планируется отправить из Курганской области десять человек для службы в президентском полку. Также 9% отправятся в Московскую область», — озвучил военком Айрат Зарипов. На пресс-конференции также озвучили, куда будут отправлять курганцев для службы по призыву: Южный военный округ — 5%

Восточный военный округ — 19%

Центральный военный округ — 25%

Ракетные войска стратегического значения — 7%

Воздушно-десантные войска — 4%

Воздушно-космические силы — 11%

И войска национальной гвардии — 8%. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля также начнется призыв на службу в армию для новобранцев от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области для службы по призыву планируют призвать более четырех тысяч новобранцев. Их распределят по военным округам и войскам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции в курганском военкомате. «В Курганской области с 1 апреля началась призывная кампания. На призывный комиссии планируется вызвать более четырех тысяч граждан. На территории региона создано 26 призывных комиссий. Планируется отправить из Курганской области десять человек для службы в президентском полку. Также 9% отправятся в Московскую область», — озвучил военком Айрат Зарипов. На пресс-конференции также озвучили, куда будут отправлять курганцев для службы по призыву: Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля также начнется призыв на службу в армию для новобранцев от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет.