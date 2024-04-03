Куда отправятся курганские призывники

В Курганской области для службы по призыву планируют призвать более четырех тысяч новобранцев. Их распределят по военным округам и войскам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции в курганском военкомате.
«В Курганской области с 1 апреля началась призывная кампания. На призывный комиссии планируется вызвать более четырех тысяч граждан. На территории региона создано 26 призывных комиссий. Планируется отправить из Курганской области десять человек для службы в президентском полку. Также 9% отправятся в Московскую область», — озвучил военком Айрат Зарипов.
На пресс-конференции также озвучили, куда будут отправлять курганцев для службы по призыву:
- Южный военный округ — 5%
- Восточный военный округ — 19%
- Центральный военный округ — 25%
- Ракетные войска стратегического значения — 7%
- Воздушно-десантные войска — 4%
- Воздушно-космические силы — 11%
- И войска национальной гвардии — 8%.
Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля также начнется призыв на службу в армию для новобранцев от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет.
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