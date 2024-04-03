03 апреля 2024

Куда отправятся курганские призывники

Призывников из Курганской области отправят на службу в Московскую область
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, призыв в армию
В Курганской области стартует призывная кампания Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

В Курганской области для службы по призыву планируют призвать более четырех тысяч новобранцев. Их распределят по военным округам и войскам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции в курганском военкомате.

«В Курганской области с 1 апреля началась призывная кампания. На призывный комиссии планируется вызвать более четырех тысяч граждан. На территории региона создано 26 призывных комиссий. Планируется отправить из Курганской области десять человек для службы в президентском полку. Также 9% отправятся в Московскую область», — озвучил военком Айрат Зарипов.

На пресс-конференции также озвучили, куда будут отправлять курганцев для службы по призыву:

  • Южный военный округ — 5%
  • Восточный военный округ — 19%
  • Центральный военный округ — 25%
  • Ракетные войска стратегического значения — 7%
  • Воздушно-десантные войска — 4%
  • Воздушно-космические силы — 11%
  • И войска национальной гвардии — 8%.

Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля также начнется призыв на службу в армию для новобранцев от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет.

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В Курганской области для службы по призыву планируют призвать более четырех тысяч новобранцев. Их распределят по военным округам и войскам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции в курганском военкомате. «В Курганской области с 1 апреля началась призывная кампания. На призывный комиссии планируется вызвать более четырех тысяч граждан. На территории региона создано 26 призывных комиссий. Планируется отправить из Курганской области десять человек для службы в президентском полку. Также 9% отправятся в Московскую область», — озвучил военком Айрат Зарипов. На пресс-конференции также озвучили, куда будут отправлять курганцев для службы по призыву: Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля также начнется призыв на службу в армию для новобранцев от 18 до 30 лет. При этом изменения не затронут тех, кому на момент 1 января 2024 года уже исполнилось 27 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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