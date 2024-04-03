03 апреля 2024

Екатеринбуржец лишился дорогой иномарки из-за долга в 107 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, вольво, volvo, логотип
Машина находится на специализированной стоянке Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы забрали у мужчины автомобиль Volvo XC90 из-за долга в 107 тысяч рублей. Теперь иномарку продадут на торгах, чтобы погасить задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Судебным приставом-исполнителем принято решение об аресте транспортного средства, принадлежащего должнику на праве собственности — Volvo ХС90. Автомобиль обнаружен припаркованным недалеко от места жительства должника. Мужчина препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам», — сказано в сообщении.

Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. «Имущество ждут оценка и реализация на торгах», — отметили в ведомстве.

У екатеринбуржца втайне забрали машину за 3,5 млн рублей из-за долга в размере 400 тысяч рублей. Мужчина обвинил приставов в беспределе и неисполнении решения суда. Чтобы разрешить ситуацию должник обратился в следственный комитет.

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В Екатеринбурге судебные приставы забрали у мужчины автомобиль Volvo XC90 из-за долга в 107 тысяч рублей. Теперь иномарку продадут на торгах, чтобы погасить задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «Судебным приставом-исполнителем принято решение об аресте транспортного средства, принадлежащего должнику на праве собственности — Volvo ХС90. Автомобиль обнаружен припаркованным недалеко от места жительства должника. Мужчина препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам», — сказано в сообщении. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. «Имущество ждут оценка и реализация на торгах», — отметили в ведомстве. У екатеринбуржца втайне забрали машину за 3,5 млн рублей из-за долга в размере 400 тысяч рублей. Мужчина обвинил приставов в беспределе и неисполнении решения суда. Чтобы разрешить ситуацию должник обратился в следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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