Екатеринбуржец лишился дорогой иномарки из-за долга в 107 тысяч рублей

В Екатеринбурге судебные приставы забрали у мужчины автомобиль Volvo XC90 из-за долга в 107 тысяч рублей. Теперь иномарку продадут на торгах, чтобы погасить задолженность, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
«Судебным приставом-исполнителем принято решение об аресте транспортного средства, принадлежащего должнику на праве собственности — Volvo ХС90. Автомобиль обнаружен припаркованным недалеко от места жительства должника. Мужчина препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам», — сказано в сообщении.
Сейчас автомобиль находится на спецстоянке. «Имущество ждут оценка и реализация на торгах», — отметили в ведомстве.
У екатеринбуржца втайне забрали машину за 3,5 млн рублей из-за долга в размере 400 тысяч рублей. Мужчина обвинил приставов в беспределе и неисполнении решения суда. Чтобы разрешить ситуацию должник обратился в следственный комитет.
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