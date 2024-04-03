В Курганской области уровень реки Миасс вырос на 105 сантиметров

04 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Курганской области вновь вырос уровень воды в реках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырос. Водоем достиг отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Река Миасс в рабочем поселке Каргаполье. Фактический уровень над нулем гидропоста — 327 сантиметров. Изменение за сутки составило +105. Также вырос уровень воды в селе Мехонское. Фактический уровень — 297 сантиметров, что на 74 больше, чем сутки назад», — об этом указано на сайте Курганского ЦГМС. Сообщается, что Исеть также выросла в Шадринске и Далматово. По информации с сайта, показатели выросли на 46 и 66 сантиметров соответственно. При этом, уровень Исети сократился в Катайске. По данным за 3 апреля, показатель достиг 237 сантиметров, что ниже на 51, чем день назад. Отмечается, что одинаковый прирост у рек Тобол в Кургане и Уй в Усть-Уйском — уровень обоих водоемов вырос на 41 сантиметр. Тобол также вырос в селе Звериноголовское. Там показатель вырос на 47 сантиметров и составил 339 над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырастал на 98 сантиметра. Этот прирост был самым крупным среди всех рек в области. Также по прошлым данным вырастали и другие реки Курганской области. Река Миасс в Каргаполье выросла на 105 см сайт Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырос. Водоем достиг отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Река Миасс в рабочем поселке Каргаполье. Фактический уровень над нулем гидропоста — 327 сантиметров. Изменение за сутки составило +105. Также вырос уровень воды в селе Мехонское. Фактический уровень — 297 сантиметров, что на 74 больше, чем сутки назад», — об этом указано на сайте Курганского ЦГМС. Сообщается, что Исеть также выросла в Шадринске и Далматово. По информации с сайта, показатели выросли на 46 и 66 сантиметров соответственно. При этом, уровень Исети сократился в Катайске. По данным за 3 апреля, показатель достиг 237 сантиметров, что ниже на 51, чем день назад. Отмечается, что одинаковый прирост у рек Тобол в Кургане и Уй в Усть-Уйском — уровень обоих водоемов вырос на 41 сантиметр. Тобол также вырос в селе Звериноголовское. Там показатель вырос на 47 сантиметров и составил 339 над нулем гидропоста. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырастал на 98 сантиметра. Этот прирост был самым крупным среди всех рек в области. Также по прошлым данным вырастали и другие реки Курганской области.