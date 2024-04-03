Путин откроет образовательный центр «Добрино» в ХМАО

04 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин откроет центр «Добрино» в Югре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин примет участие в открытии центра «Добрино» в ХМАО по видеоконференцсвязи. Планируется, что центр станет одной из ведущих площадок для развития молодежных и добровольческих инициатив. Информация опубликована на сайте окружного правительства. «Планируется, что по телемосту в Ханты-Мансийске вместе с Владимиром Путиным в мероприятии примет участие губернатор Югры Наталья Комарова. Главой государства будет дан старт работы центра „Добрино“, который станет ведущей площадкой для образования и развития лидеров некоммерческих организаций и организаторов добровольческой деятельности. Направления работы центра — общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества», — указано в публикации. Губернатор Югры анонсировала открытие центра «Добрино» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ. Основными направлениями работы центра станут общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества. «В настоящий момент ведется строительство базы для размещения центра „Добрино“, который будет расположен вблизи окружного центра, но несмотря на это югорчане и гости региона уже сейчас могут повышать свои компетенции на действующей инфраструктуре Ханты-Мансийска: в арт-резиденции „На берегу“, „Точке кипения“ Югорского государственного университета и „Медиа-школе 86“», — сообщает пресс-центр правительства Югры. Ранее URA.RU писало о запуске проекта «Добрино» в ХМАО. Подготовка к старту началась 13 марта, к 2025 году регион планирует завершить строительство и привлечь более 10 тысяч молодых людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии центра «Добрино» в ХМАО по видеоконференцсвязи. Планируется, что центр станет одной из ведущих площадок для развития молодежных и добровольческих инициатив. Информация опубликована на сайте окружного правительства. «Планируется, что по телемосту в Ханты-Мансийске вместе с Владимиром Путиным в мероприятии примет участие губернатор Югры Наталья Комарова. Главой государства будет дан старт работы центра „Добрино“, который станет ведущей площадкой для образования и развития лидеров некоммерческих организаций и организаторов добровольческой деятельности. Направления работы центра — общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества», — указано в публикации. Губернатор Югры анонсировала открытие центра «Добрино» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ. Основными направлениями работы центра станут общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества. «В настоящий момент ведется строительство базы для размещения центра „Добрино“, который будет расположен вблизи окружного центра, но несмотря на это югорчане и гости региона уже сейчас могут повышать свои компетенции на действующей инфраструктуре Ханты-Мансийска: в арт-резиденции „На берегу“, „Точке кипения“ Югорского государственного университета и „Медиа-школе 86“», — сообщает пресс-центр правительства Югры. Ранее URA.RU писало о запуске проекта «Добрино» в ХМАО. Подготовка к старту началась 13 марта, к 2025 году регион планирует завершить строительство и привлечь более 10 тысяч молодых людей.