Путин откроет образовательный центр «Добрино» в ХМАО

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии центра «Добрино» в ХМАО по видеоконференцсвязи. Планируется, что центр станет одной из ведущих площадок для развития молодежных и добровольческих инициатив. Информация опубликована на сайте окружного правительства.
«Планируется, что по телемосту в Ханты-Мансийске вместе с Владимиром Путиным в мероприятии примет участие губернатор Югры Наталья Комарова. Главой государства будет дан старт работы центра „Добрино“, который станет ведущей площадкой для образования и развития лидеров некоммерческих организаций и организаторов добровольческой деятельности. Направления работы центра — общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества», — указано в публикации.
Губернатор Югры анонсировала открытие центра «Добрино» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ. Основными направлениями работы центра станут общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества. «В настоящий момент ведется строительство базы для размещения центра „Добрино“, который будет расположен вблизи окружного центра, но несмотря на это югорчане и гости региона уже сейчас могут повышать свои компетенции на действующей инфраструктуре Ханты-Мансийска: в арт-резиденции „На берегу“, „Точке кипения“ Югорского государственного университета и „Медиа-школе 86“», — сообщает пресс-центр правительства Югры.
Ранее URA.RU писало о запуске проекта «Добрино» в ХМАО. Подготовка к старту началась 13 марта, к 2025 году регион планирует завершить строительство и привлечь более 10 тысяч молодых людей.
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