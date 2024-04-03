На улице Федюнинского произошло ДТП с тремя машинами, один из которых — автомобиль дорожной службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в более чем 4,5 километров.
«На улице Федюнинского автомобиль врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой чистили ограждения. После удара авто отбросило еще на одну машину. В результате есть пострадавшая — девушка 1990 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
По данным сервиса 2GIS вследствие аварии образовалась пробка. Ее длина — более 4,5 километров.
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На улице Федюнинского произошло ДТП с тремя машинами, один из которых — автомобиль дорожной службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в более чем 4,5 километров. «На улице Федюнинского автомобиль врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой чистили ограждения. После удара авто отбросило еще на одну машину. В результате есть пострадавшая — девушка 1990 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным сервиса 2GIS вследствие аварии образовалась пробка. Ее длина — более 4,5 километров.