03 апреля 2024

В Тюмени на объездной из-за ДТП с дорожниками образовалась многокилометровая пробка. Видео

В Тюмени на Федюнинского в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром 2023. Екатеринбург, очередь , пробка, затор, трасса, автомобили
Пробка растянулась на более чем 4,5 км Фото:

На улице Федюнинского произошло ДТП с тремя машинами, один из которых — автомобиль дорожной службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в более чем 4,5 километров.

«На улице Федюнинского автомобиль врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой чистили ограждения. После удара авто отбросило еще на одну машину. В результате есть пострадавшая — девушка 1990 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса 2GIS вследствие аварии образовалась пробка. Ее длина — более 4,5 километров.

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На улице Федюнинского произошло ДТП с тремя машинами, один из которых — автомобиль дорожной службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в более чем 4,5 километров. «На улице Федюнинского автомобиль врезался в машину дорожной службы, сотрудники которой чистили ограждения. После удара авто отбросило еще на одну машину. В результате есть пострадавшая — девушка 1990 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным сервиса 2GIS вследствие аварии образовалась пробка. Ее длина — более 4,5 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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