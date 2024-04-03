03 апреля 2024

Губернатор Моор запретил тюменцам ходить в лес

В Тюменской области введен особый противопожарный режим
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Особый противопожарный режим начнет действовать в Тюменской области с 5 апреля Фото:
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Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

С 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим, во время действия которого жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.

«Приняли решение — помимо пожароопасного сезона с 5 апреля на территории Тюменской области будет действовать особый противопожарный режим. Становится теплее. С одной стороны, это здорово, приближается лето. С другой — увеличивается риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Поэтому вводим новые ограничения уже сейчас. Это необходимые меры», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

Во время действия особого противопожарного режима жителям и гостям Тюменской области будет запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой. Об отмене введенных противопожарных мер власти сообщат дополнительно.

Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области объявлен пожароопасный сезон. До особого распоряжения властей жителям региона запрещено использовать мангалы и жаровни, разводить открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями.

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С 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим, во время действия которого жителям и гостям региона запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Об этом глава региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Приняли решение — помимо пожароопасного сезона с 5 апреля на территории Тюменской области будет действовать особый противопожарный режим. Становится теплее. С одной стороны, это здорово, приближается лето. С другой — увеличивается риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Поэтому вводим новые ограничения уже сейчас. Это необходимые меры», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Во время действия особого противопожарного режима жителям и гостям Тюменской области будет запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой. Об отмене введенных противопожарных мер власти сообщат дополнительно. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области объявлен пожароопасный сезон. До особого распоряжения властей жителям региона запрещено использовать мангалы и жаровни, разводить открытый огонь на торфяниках и заправлять автомобили с включенными двигателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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