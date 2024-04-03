03 апреля 2024

В ХМАО врач-офтальмолог пойдет под суд за выписку поддельных больничных листов

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница, травматология. Челябинск, регистратура, больница, выдача больничных
Врач-офтальмолог за деньги выписывала поддельные больничные листы Фото:

Врач-офтальмолог из Лянторского городской больницы (Сургутский район, ХМАО) пойдет под суд за выписку поддельных листов о временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Обвиняемая получила лично либо через посредников от четырех граждан денежные средства в общей сумме более 50 тыс. рублей за выдачу листков временной нетрудоспособности без проведения необходимых медицинских обследований. При этом она внесла в листки нетрудоспособности граждан заведомо ложные сведения о наличии у них заболеваний, достоверно зная об их отсутствии», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении врача возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), 292 УК РФ (служебный подлог) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала директора центра социального обслуживания населения в ХМАО на коррупции. Он пойдет под суд за хищение двух миллионов рублей.

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Врач-офтальмолог из Лянторского городской больницы (Сургутский район, ХМАО) пойдет под суд за выписку поддельных листов о временной нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Обвиняемая получила лично либо через посредников от четырех граждан денежные средства в общей сумме более 50 тыс. рублей за выдачу листков временной нетрудоспособности без проведения необходимых медицинских обследований. При этом она внесла в листки нетрудоспособности граждан заведомо ложные сведения о наличии у них заболеваний, достоверно зная об их отсутствии», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В отношении врача возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), 292 УК РФ (служебный подлог) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Материалы направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала директора центра социального обслуживания населения в ХМАО на коррупции. Он пойдет под суд за хищение двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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