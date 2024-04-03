Пермский миллионер рассказал, как выиграть суперприз в лотерее

Пермяк выиграл суперприз в лотерее благодаря особой тактике

04 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Пермяк за март выиграл 33 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Пермского края Роман В. (имя изменено) в марте 2024 года выиграл суперприз в лотерее «Спортлото „6 из 45“» и стал обладателем 27,5 млн рублей. Это не первый крупный выигрыш мужчины. Он рассказал URA.RU о своей тактике. «К победе я шел настойчиво и ответственно. У меня высшее физико-математическое образование, поэтому прежде, чем участвовать в розыгрышах, я пару лет изучал архивы тиражей этой лотереи и выстраивал свою тактику. Чтобы повысить шансы на крупный выигрыш, отмечаю в игровом поле билета больше чисел», — рассказал Роман. Победитель добавил, что участвует в розыгрышах только в хорошем настроении. В марте 2024 года Роман выигрывал три раза. Сначала ему повезло в 11501-м тираже лотереи «Спортлото „6 из 45“». Он получил 895 тысяч рублей. Затем стал миллионером благодаря 1551-му тиражу. Ему достался суперприз 27,5 млн рублей. Но мужчина отметил дополнительные числа и увеличил свой выигрыш до 31 млн рублей. Еще один раз ему улыбнулась удача в 1590-м тираже, где он получил 787 тысяч рублей. Всего за один месяц он выиграл 33 млн рублей. Ранее доцент кафедры высшей математики Пермского Политеха Елена Кротова рассказала, что невозможно выиграть в лотерее с помощью науки. По ее мнению вероятность получения крупного приза очень мала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края Роман В. (имя изменено) в марте 2024 года выиграл суперприз в лотерее «Спортлото „6 из 45“» и стал обладателем 27,5 млн рублей. Это не первый крупный выигрыш мужчины. Он рассказал URA.RU о своей тактике. «К победе я шел настойчиво и ответственно. У меня высшее физико-математическое образование, поэтому прежде, чем участвовать в розыгрышах, я пару лет изучал архивы тиражей этой лотереи и выстраивал свою тактику. Чтобы повысить шансы на крупный выигрыш, отмечаю в игровом поле билета больше чисел», — рассказал Роман. Победитель добавил, что участвует в розыгрышах только в хорошем настроении. В марте 2024 года Роман выигрывал три раза. Сначала ему повезло в 11501-м тираже лотереи «Спортлото „6 из 45“». Он получил 895 тысяч рублей. Затем стал миллионером благодаря 1551-му тиражу. Ему достался суперприз 27,5 млн рублей. Но мужчина отметил дополнительные числа и увеличил свой выигрыш до 31 млн рублей. Еще один раз ему улыбнулась удача в 1590-м тираже, где он получил 787 тысяч рублей. Всего за один месяц он выиграл 33 млн рублей. Ранее доцент кафедры высшей математики Пермского Политеха Елена Кротова рассказала, что невозможно выиграть в лотерее с помощью науки. По ее мнению вероятность получения крупного приза очень мала.