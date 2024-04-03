Пермский лотерейный миллионер поделился планами на выигрыш

04 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

У победителя есть несколько желаний, которые он хочет исполнить Фото: Алексей Гущин © URA.RU Инженер из Пермского края Роман В. (имя изменено) планирует потратить 31 млн рублей, который выиграл в лотерее, на открытие собственной стоматологической клиники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «На выигранные деньги счастливчик купит недвижимость и, возможно, вложит часть средств в бизнес. В планах у мужчины открыть стоматологическую клинику», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что Роман стал обладателем суперприза в лотерее «Спортлото «6 из 45». Он выиграл 27,4 млн рублей. Но мужчина отметил дополнительные цифры и увеличил сумму до 31 млн рублей. Всего за март 2024 года пермяк три раза становился победителем лотереи. Его общий выигрыш составил 33 млн рублей. Эти деньги он смог получить благодаря особой тактике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженер из Пермского края Роман В. (имя изменено) планирует потратить 31 млн рублей, который выиграл в лотерее, на открытие собственной стоматологической клиники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «На выигранные деньги счастливчик купит недвижимость и, возможно, вложит часть средств в бизнес. В планах у мужчины открыть стоматологическую клинику», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что Роман стал обладателем суперприза в лотерее «Спортлото «6 из 45». Он выиграл 27,4 млн рублей. Но мужчина отметил дополнительные цифры и увеличил сумму до 31 млн рублей. Всего за март 2024 года пермяк три раза становился победителем лотереи. Его общий выигрыш составил 33 млн рублей. Эти деньги он смог получить благодаря особой тактике.