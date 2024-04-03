Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые жаловались на аварийный мост

В ХМАО жители опасаются обрушения аварийного автомобильного моста

04 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Пыть-Яха на аварийный мост Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку после публикаций в соцсетях жителей Пыть-Яха, которые жаловались на аварийное состояние автомобильного моста. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает tg-канал. Жители Пыть-Яха пожаловались на состояние автомобильного моста в социальных сетях. Югорчане писали о многочисленных ямах на дороге и конструкциях, которые падают на автомобили и поезда, проезжающие под мостом. Жители боятся, что мост может рухнуть. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, на которую напали бродячие собаки. По информации из соцсетей, стая бродячих собак во дворе многоквартирника напала на женщину с ребенком и порвала им одежду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку после публикаций в соцсетях жителей Пыть-Яха, которые жаловались на аварийное состояние автомобильного моста. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает tg-канал. Жители Пыть-Яха пожаловались на состояние автомобильного моста в социальных сетях. Югорчане писали о многочисленных ямах на дороге и конструкциях, которые падают на автомобили и поезда, проезжающие под мостом. Жители боятся, что мост может рухнуть. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, на которую напали бродячие собаки. По информации из соцсетей, стая бродячих собак во дворе многоквартирника напала на женщину с ребенком и порвала им одежду.