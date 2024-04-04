В МИД предупредили об угрозе для всего мира со стороны НАТО

НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность во всем мире», — сказала Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО, передает РИА Новости. Она добавила, что третий год США и их союзники поставляют оружие и наемников на Украину, чтобы с ее помощью ударить по России и истощить ее ресурсы.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение, передает RT. Захарова отмечала, что Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.