В МИД предупредили об угрозе для всего мира со стороны НАТО

МИД: НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире

04 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

США третий год накачивают Украину наемниками и оружием, чтобы с ее помощью нанести России удар, заявила Мария Захарова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность во всем мире», — сказала Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО, передает РИА Новости. Она добавила, что третий год США и их союзники поставляют оружие и наемников на Украину, чтобы с ее помощью ударить по России и истощить ее ресурсы. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение, передает RT. Захарова отмечала, что Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность во всем мире», — сказала Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО, передает РИА Новости. Она добавила, что третий год США и их союзники поставляют оружие и наемников на Украину, чтобы с ее помощью ударить по России и истощить ее ресурсы. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение, передает RT. Захарова отмечала, что Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики.