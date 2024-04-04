В МИД предупредили об угрозе для всего мира со стороны НАТО

МИД: НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, солдат, наемник,  stock
США третий год накачивают Украину наемниками и оружием, чтобы с ее помощью нанести России удар, заявила Мария Захарова Фото:

НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность во всем мире», — сказала Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО, передает РИА Новости. Она добавила, что третий год США и их союзники поставляют оружие и наемников на Украину, чтобы с ее помощью ударить по России и истощить ее ресурсы.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение, передает RT. Захарова отмечала, что Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики.

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НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность во всем мире», — сказала Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО, передает РИА Новости. Она добавила, что третий год США и их союзники поставляют оружие и наемников на Украину, чтобы с ее помощью ударить по России и истощить ее ресурсы. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение, передает RT. Захарова отмечала, что Североатлантический альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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