Мэрия Пыть-Яха объявила о ремонте аварийного моста, которым заинтересовался Бастрыкин

В ХМАО мэрия отремонтирует опасный мост, обрушения которого боялись жители

04 апреля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители и на который обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна. Сейчас ведутся подготовительные работы, изыскивается специализированная техника и материалы», — сообщает мэрия в соцсети. Ремонт планируется начать на следующей неделе, когда температура воздуха на улице прогреется до +5 градусов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые жаловались на аварийный мост. Он поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители и на который обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна. Сейчас ведутся подготовительные работы, изыскивается специализированная техника и материалы», — сообщает мэрия в соцсети. Ремонт планируется начать на следующей неделе, когда температура воздуха на улице прогреется до +5 градусов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые жаловались на аварийный мост. Он поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку.