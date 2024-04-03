03 апреля 2024

Мэрия Пыть-Яха объявила о ремонте аварийного моста, которым заинтересовался Бастрыкин

В ХМАО мэрия отремонтирует опасный мост, обрушения которого боялись жители
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители города Фото:

Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители и на который обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна. Сейчас ведутся подготовительные работы, изыскивается специализированная техника и материалы», — сообщает мэрия в соцсети. Ремонт планируется начать на следующей неделе, когда температура воздуха на улице прогреется до +5 градусов.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые жаловались на аварийный мост. Он поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку.

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Мэрия Пыть-Яха отремонтирует аварийный мост, на который жаловались жители и на который обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна. Сейчас ведутся подготовительные работы, изыскивается специализированная техника и материалы», — сообщает мэрия в соцсети. Ремонт планируется начать на следующей неделе, когда температура воздуха на улице прогреется до +5 градусов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вступился за жителей ХМАО, которые жаловались на аварийный мост. Он поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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