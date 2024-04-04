Бизнесмену, давшему взятку бывшему вице-мэру Магнитогорска, изменили приговор

Суд избавил Сергея Бондаренко от дополнительного наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 4 апреля изменил приговор бизнесмену Сергею Бондаренко, получившему условный срок за взятку бывшему вице-мэру Магнитогорска Дмитрию Гаврилову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, с коммерсанта сняли запрет занимать руководящие должности.

«Из приговора исключено дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности, а также должности, связанные с распорядительными и финансово-хозяйствующими функциями в коммерческих и иных организациях сроком нат пять лет. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Исключение допнаказания из приговора Бондаренко объяснили тем, что оно не могло быть назначено в силу закона.

Бондаренко был задержан в сентябре 2022 года в рамках уголовного дело по факту коррупции в мэрии Магнитогорска. Под следствие вместе с ним попали бывший вице-мэр города Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко. По версии следствия, Бандаренко платил Гаврилову и Кравченко. За это они помогали его фирме получать выгодные контракты на уборку территории города.

В ходе следствия Бондаренко признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения его дело было выделено в отдельное производство. По итогу в середине декабря 2023 года его приговорили к пяти годам условного лишения свободы. На столько же ему запретили занимать руководящие должности.

Гаврилов и Кравченко своей вины не признают. Их дело с августа прошлого года рассматривает Ленинский райсуд Магнитогорска.