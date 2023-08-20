Силовики завершили расследование по делу бывшего вице-мэра Магнитогорска

Дело в отношении Дмитрия Гаврилова направлено в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники СКР по Челябинской области завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, задержанного ФСБ по обвинению в коррупции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, дело было направлено прокурору, а затем в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Вместе с Гавриловым под суд отдали и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 14 млн рублей.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Гаврилова в сентябре 2022 года. Его обвинили в получении взяток. После был задержан Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получили деньги от Бондаренко за подписание контрактов по уборке территории города с его фирмой. Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, что Кравченко присваивал зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника, за что получил еще одну статью.