В Екатеринбурге распродали все билеты на матчи «Автомобилист» — «Металлург», которые пройдут 7 и 9 апреля. Местные перекупы не смогли пройти это стороной и теперь продают «проходки» за 26 тысяч рублей. Объявления о перепродаже появились на неофициальном сайте.
«На 7 апреля билеты от 5,9 тысячи рублей, это будет за воротами (сектор Л). Самое дорогое место находится в центральном секторе А на седьмом ряду — 26 тысяч рублей», — сказала URA.RU продавец.
Похожая ситуация произошла перед играми «Автомобилиста» и СКА, которые прошли 21 и 23 марта в Екатеринбурге. Тогда перекупы раскупили большое количество билетов, так что через несколько часов после старта продаж они закончились.
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