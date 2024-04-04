В Екатеринбурге перекупы наживаются на матче «Автомобилист» — «Металлург». Скрин

04 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Самый дорогой билет на матч стоит 26 тысяч рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU В Екатеринбурге распродали все билеты на матчи «Автомобилист» — «Металлург», которые пройдут 7 и 9 апреля. Местные перекупы не смогли пройти это стороной и теперь продают «проходки» за 26 тысяч рублей. Объявления о перепродаже появились на неофициальном сайте. «На 7 апреля билеты от 5,9 тысячи рублей, это будет за воротами (сектор Л). Самое дорогое место находится в центральном секторе А на седьмом ряду — 26 тысяч рублей», — сказала URA.RU продавец. Похожая ситуация произошла перед играми «Автомобилиста» и СКА, которые прошли 21 и 23 марта в Екатеринбурге. Тогда перекупы раскупили большое количество билетов, так что через несколько часов после старта продаж они закончились. Скрин: неофициальный сайт по продаже билетов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге распродали все билеты на матчи «Автомобилист» — «Металлург», которые пройдут 7 и 9 апреля. Местные перекупы не смогли пройти это стороной и теперь продают «проходки» за 26 тысяч рублей. Объявления о перепродаже появились на неофициальном сайте. «На 7 апреля билеты от 5,9 тысячи рублей, это будет за воротами (сектор Л). Самое дорогое место находится в центральном секторе А на седьмом ряду — 26 тысяч рублей», — сказала URA.RU продавец. Похожая ситуация произошла перед играми «Автомобилиста» и СКА, которые прошли 21 и 23 марта в Екатеринбурге. Тогда перекупы раскупили большое количество билетов, так что через несколько часов после старта продаж они закончились.