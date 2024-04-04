В Екатеринбурге перекупы наживаются на матче «Автомобилист» — «Металлург». Скрин

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Хоккейный матч Автомобилист - Металлург (Магнитогорск). Екатеринбург, хк автомобилист, хк металлург, хоккей
Самый дорогой билет на матч стоит 26 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге распродали все билеты на матчи «Автомобилист» — «Металлург», которые пройдут 7 и 9 апреля. Местные перекупы не смогли пройти это стороной и теперь продают «проходки» за 26 тысяч рублей. Объявления о перепродаже появились на неофициальном сайте.

«На 7 апреля билеты от 5,9 тысячи рублей, это будет за воротами (сектор Л). Самое дорогое место находится в центральном секторе А на седьмом ряду — 26 тысяч рублей», — сказала URA.RU продавец.

Похожая ситуация произошла перед играми «Автомобилиста» и СКА, которые прошли 21 и 23 марта в Екатеринбурге. Тогда перекупы раскупили большое количество билетов, так что через несколько часов после старта продаж они закончились.

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В Екатеринбурге распродали все билеты на матчи «Автомобилист» — «Металлург», которые пройдут 7 и 9 апреля. Местные перекупы не смогли пройти это стороной и теперь продают «проходки» за 26 тысяч рублей. Объявления о перепродаже появились на неофициальном сайте. «На 7 апреля билеты от 5,9 тысячи рублей, это будет за воротами (сектор Л). Самое дорогое место находится в центральном секторе А на седьмом ряду — 26 тысяч рублей», — сказала URA.RU продавец. Похожая ситуация произошла перед играми «Автомобилиста» и СКА, которые прошли 21 и 23 марта в Екатеринбурге. Тогда перекупы раскупили большое количество билетов, так что через несколько часов после старта продаж они закончились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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