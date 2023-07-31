В деревне Менделеево Пермского края продают завод по производству древесной муки. Его стоимость — 22 миллиона рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Расположен в деревне Менделеево в центре лесопиления. Вокруг более 30 действующих пилорам. Завод эксплуатировался в течение 10 месяцев и расположен на площадке в долгосрочной аренде. Стоимость актива — 22 миллиона рублей», — говорится в объявлении.
На заводе находятся рубительный и сушильный комплексы. Предприятие, по словам владельцев, работает на свежем сырье.
Ранее URA.RU писало, что в Карагайском муниципальном округе за 18 миллионов рублей продается деревообрабатывающее производство. Объект включает в себя земельный участок, два рабочих ангара, железнодорожный тупик и шесть перерабатывающих станков.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.