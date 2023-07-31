31 июля 2023

В Пермском крае за 22 млн рублей продают завод по производству древесной муки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лес, древесина, вырубка леса, лесозаготовка, срубленные деревья, вырубка деревьев, обработка древесины
Завод работает на свежем сырье Фото:

В деревне Менделеево Пермского края продают завод по производству древесной муки. Его стоимость — 22 миллиона рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Расположен в деревне Менделеево в центре лесопиления. Вокруг более 30 действующих пилорам. Завод эксплуатировался в течение 10 месяцев и расположен на площадке в долгосрочной аренде. Стоимость актива — 22 миллиона рублей», — говорится в объявлении.

На заводе находятся рубительный и сушильный комплексы. Предприятие, по словам владельцев, работает на свежем сырье.

Ранее URA.RU писало, что в Карагайском муниципальном округе за 18 миллионов рублей продается деревообрабатывающее производство. Объект включает в себя земельный участок, два рабочих ангара, железнодорожный тупик и шесть перерабатывающих станков.

Предприятие стоит 22 миллиона рублей
Предприятие стоит 22 миллиона рублей

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В деревне Менделеево Пермского края продают завод по производству древесной муки. Его стоимость — 22 миллиона рублей, говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Расположен в деревне Менделеево в центре лесопиления. Вокруг более 30 действующих пилорам. Завод эксплуатировался в течение 10 месяцев и расположен на площадке в долгосрочной аренде. Стоимость актива — 22 миллиона рублей», — говорится в объявлении. На заводе находятся рубительный и сушильный комплексы. Предприятие, по словам владельцев, работает на свежем сырье. Ранее URA.RU писало, что в Карагайском муниципальном округе за 18 миллионов рублей продается деревообрабатывающее производство. Объект включает в себя земельный участок, два рабочих ангара, железнодорожный тупик и шесть перерабатывающих станков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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