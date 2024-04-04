Кремль: Россия будет минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир»

Москва поддерживает контакт с партнерами, чтобы полностью минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о блокировке этой платежной системы в различных странах.
«Ничего нового я здесь сказ не могу. Действительно, это является действием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. Конечно, страны опасаются и первичных и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем наш диалог с этими странами, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят их полностью минимизировать», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.