Кремль: Россия будет минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир»

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир» Фото:

Москва поддерживает контакт с партнерами, чтобы полностью минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о блокировке этой платежной системы в различных странах.

«Ничего нового я здесь сказ не могу. Действительно, это является действием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. Конечно, страны опасаются и первичных и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем наш диалог с этими странами, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят их полностью минимизировать», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Москва поддерживает контакт с партнерами, чтобы полностью минимизировать риски от санкций за использование карт «Мир». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о блокировке этой платежной системы в различных странах. «Ничего нового я здесь сказ не могу. Действительно, это является действием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. Конечно, страны опасаются и первичных и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем наш диалог с этими странами, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят их полностью минимизировать», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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