В центре Екатеринбурга ограничили скорость электросамокатов

В Екатеринбурге на улицах Вайнера и Ленина, а также в нескольких парках ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Еще в список мест, попавших под скоростное ограничение вошли: Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, улица Бардина, парк имени Блюхера и Павлика Морозова. Также туда занесли несколько других
Власти отметили, что ограничения снизят количество ДТП и сделают улицы Екатеринбурга более безопасными. На участках движения предусмотрены знаки для самокатов.
Сезон кикшеринга начался несколько дней назад. Его старт зависел от среднесуточной температуры. Представители компании Whoosh планировали выставить электросамокаты в конце марта — начале апреля.
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