В центре Екатеринбурга ограничили скорость электросамокатов

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Самокаты. Челябинск, самокаты, вуш
Самокаты не смогут разогнаться больше 15 километров в час Фото:

В Екатеринбурге на улицах Вайнера и Ленина, а также в нескольких парках ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Еще в список мест, попавших под скоростное ограничение вошли: Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, улица Бардина, парк имени Блюхера и Павлика Морозова. Также туда занесли несколько других парков города.

Власти отметили, что ограничения снизят количество ДТП и сделают улицы Екатеринбурга более безопасными. На участках движения предусмотрены знаки для самокатов.

Сезон кикшеринга начался несколько дней назад. Его старт зависел от среднесуточной температуры. Представители компании Whoosh планировали выставить электросамокаты в конце марта — начале апреля.

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В Екатеринбурге на улицах Вайнера и Ленина, а также в нескольких парках ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Еще в список мест, попавших под скоростное ограничение вошли: Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, улица Бардина, парк имени Блюхера и Павлика Морозова. Также туда занесли несколько других парков города. Власти отметили, что ограничения снизят количество ДТП и сделают улицы Екатеринбурга более безопасными. На участках движения предусмотрены знаки для самокатов. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад. Его старт зависел от среднесуточной температуры. Представители компании Whoosh планировали выставить электросамокаты в конце марта — начале апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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