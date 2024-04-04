В центре Екатеринбурга ограничили скорость электросамокатов

04 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Самокаты не смогут разогнаться больше 15 километров в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улицах Вайнера и Ленина, а также в нескольких парках ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Еще в список мест, попавших под скоростное ограничение вошли: Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, улица Бардина, парк имени Блюхера и Павлика Морозова. Также туда занесли несколько других парков города . Власти отметили, что ограничения снизят количество ДТП и сделают улицы Екатеринбурга более безопасными. На участках движения предусмотрены знаки для самокатов. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад. Его старт зависел от среднесуточной температуры. Представители компании Whoosh планировали выставить электросамокаты в конце марта — начале апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улицах Вайнера и Ленина, а также в нескольких парках ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Еще в список мест, попавших под скоростное ограничение вошли: Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, улица Бардина, парк имени Блюхера и Павлика Морозова. Также туда занесли несколько других парков города. Власти отметили, что ограничения снизят количество ДТП и сделают улицы Екатеринбурга более безопасными. На участках движения предусмотрены знаки для самокатов. Сезон кикшеринга начался несколько дней назад. Его старт зависел от среднесуточной температуры. Представители компании Whoosh планировали выставить электросамокаты в конце марта — начале апреля.