Приставы перестали требовать с экс-совладельца «Макфы» Белоусова 4 млрд рублей. Скрин

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, триколор, флаг россии, белоусов вадим
Легче Вадиму Белоусову от изменений в базе ФССП не стало Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Судебные приставы закрыли исполнительные производства по уголовному делу совладельца «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Это следует из обновленной базы ФССП.

Мосгорсуд в 2022 году признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей: полумиллиардного судебного штрафа и 3 млрд 253 млн 147 тысячи рублей в счет ущерба бюджету.

Однако в декабре 2023 года Верховный суд отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение. Как заявил URA.RU адвокат Белоусова, это подразумевало и отмену исполнительных производств, однако на протяжении нескольких месяцев ничего не изменялось.

После иска Генпрокуратуры о возврате холдинга «Макфа» государству, исполнительные производства по взысканию средств с Белоусова исчезли из базы данных. Вместо них открыты производства по аресту имущества и счетов объявленного в международный розыск политика. Такие же действия начаты ФССП в отношении членов его семьи, родственников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и их бизнес-партнеров.

Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.

Эти исполнительные производства исчезли из базы данных судебных приставов
Эти исполнительные производства исчезли из базы данных судебных приставов
…а эти появились.
…а эти появились.

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Судебные приставы закрыли исполнительные производства по уголовному делу совладельца «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Это следует из обновленной базы ФССП. Мосгорсуд в 2022 году признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей: полумиллиардного судебного штрафа и 3 млрд 253 млн 147 тысячи рублей в счет ущерба бюджету. Однако в декабре 2023 года Верховный суд отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение. Как заявил URA.RU адвокат Белоусова, это подразумевало и отмену исполнительных производств, однако на протяжении нескольких месяцев ничего не изменялось. После иска Генпрокуратуры о возврате холдинга «Макфа» государству, исполнительные производства по взысканию средств с Белоусова исчезли из базы данных. Вместо них открыты производства по аресту имущества и счетов объявленного в международный розыск политика. Такие же действия начаты ФССП в отношении членов его семьи, родственников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и их бизнес-партнеров. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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