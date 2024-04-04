Приставы перестали требовать с экс-совладельца «Макфы» Белоусова 4 млрд рублей. Скрин

04 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Легче Вадиму Белоусову от изменений в базе ФССП не стало Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Судебные приставы закрыли исполнительные производства по уголовному делу совладельца «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Это следует из обновленной базы ФССП. Мосгорсуд в 2022 году признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей: полумиллиардного судебного штрафа и 3 млрд 253 млн 147 тысячи рублей в счет ущерба бюджету. Однако в декабре 2023 года Верховный суд отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение. Как заявил URA.RU адвокат Белоусова, это подразумевало и отмену исполнительных производств, однако на протяжении нескольких месяцев ничего не изменялось. После иска Генпрокуратуры о возврате холдинга «Макфа» государству, исполнительные производства по взысканию средств с Белоусова исчезли из базы данных. Вместо них открыты производства по аресту имущества и счетов объявленного в международный розыск политика. Такие же действия начаты ФССП в отношении членов его семьи, родственников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и их бизнес-партнеров. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии. Эти исполнительные производства исчезли из базы данных судебных приставов Скрин: база данных ФССП …а эти появились. Скрин: база данных ФССП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы закрыли исполнительные производства по уголовному делу совладельца «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Это следует из обновленной базы ФССП. Мосгорсуд в 2022 году признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего и был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей: полумиллиардного судебного штрафа и 3 млрд 253 млн 147 тысячи рублей в счет ущерба бюджету. Однако в декабре 2023 года Верховный суд отменил приговор, вернув дело на повторное рассмотрение. Как заявил URA.RU адвокат Белоусова, это подразумевало и отмену исполнительных производств, однако на протяжении нескольких месяцев ничего не изменялось. После иска Генпрокуратуры о возврате холдинга «Макфа» государству, исполнительные производства по взысканию средств с Белоусова исчезли из базы данных. Вместо них открыты производства по аресту имущества и счетов объявленного в международный розыск политика. Такие же действия начаты ФССП в отношении членов его семьи, родственников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и их бизнес-партнеров. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.