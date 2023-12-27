Дело о 3-миллиардной взятке депутата Госдумы из Челябинска развалилось в Верховном суде

ВС РФ отменил приговор за взятку в 3 млрд рублей экс-депутату Госдумы Белоусову

Дело Вадима Белоусова вернули в суд первой инстанции для пересмотра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верховный суд РФ отменил приговор экс-депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову, обвиняемого в получении миллиардных взяток. Приговор отменен и в отношении тещи депутата Маргариты Бутаковой. Об этом сообщил URA.RU представляющий интересы Белоусова адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«Сегодня отменен обвинительный приговор Московского городского суда от 2 августа 2022 года Вадиму Белоусову и Маргарите Бутаковой по ч.6 ст. 290 УК РФ. Их обвиняли в получении рекордной взятки и размере более 3 млрд рублей. Материалы дела возвращены в Мосгорсуд для повторного рассмотрения. Это большая победа защиты», — заявил URA.RU Плахотнюк.

В базе данных Верховного суда РФ указано, что 27 декабря вынесено определение. Текст самого решения еще не опубликован.

Кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда, приговорившего Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, была направлена в Судебную коллегию ВС РФ по уголовным делам. Суд первой инстанции признал парламентария и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах.

Белоусов не пришел на заседание, где ему должны были огласить приговор (10 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей), и покинул РФ — после чего был объявлен в розыск. ФССП пытается взыскать с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Госдума на пленарном заседании 1 ноября досрочно лишила его мандата — формальным поводом стали пропуски заседаний со второй половины 2022 года.

Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.