Ямальским школьникам предложили отправиться на Северный полюс

Подростки из ЯНАО смогут принять участие в экспедиции «Ледокол знаний»

04 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Подростки Ямала могут принять участие в проекте «Ледокол знаний» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО. «Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении. Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО. «Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении. Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.