03 апреля 2024

Ямальским школьникам предложили отправиться на Северный полюс

Подростки из ЯНАО смогут принять участие в экспедиции «Ледокол знаний»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, школьник, подростки, парень, капюшон, дети, мальчик, молодежь, учащийся
Подростки Ямала могут принять участие в проекте «Ледокол знаний» Фото:

Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО.

«Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении.

Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.

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Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО. «Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении. Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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