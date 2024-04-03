Ямальским школьникам предложили отправиться на Северный полюс

Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО.
«Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении.
Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.
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Всероссийский просветительский проект «Ледокол знаний» собирает команду из ямальской молодежи для участия в экспедиции к Северному полюсу. Информация размещена в telegram-канале правительства ЯНАО. «Проект направлен на популяризацию атомных технологий, на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию», — говорится в сообщении. Принять участие могут школьники или студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до седьмого мая, выполнить интеллектуальные и творческие задания, а также определиться с тематическим треком. Финалисты конкурса станут участниками экспедиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Для участия в конкурсе необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства.