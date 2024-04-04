В Екатеринбурге поставят полсотни остановок с медиаэкранами и камерами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Татищева. Екатеринбург, остановка заводская, улица заводская30
Работы по установке новых комплексов закончатся до 1 октября Фото:

В Екатеринбурге до 1 октября установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Первая из них появится на улице Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Ширина новых комплексов составит 2,25 метра, а высота — 2,2 метра. Длина одного навеса будет равняться 4,6 метра, что почти на 1,5 метра больше навеса старых моделей», — сказано в сообщении. В ближайшее время остановки также установят на остановках: Первомайская, Луначарского и Генеральская. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

На улицах Екатеринбурга еще с 2019 года начали монтировать умные остановки, на которых транслировали информацию по движению транспорта. Новую разработку представила тюменская компания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге до 1 октября установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Первая из них появится на улице Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии. «Ширина новых комплексов составит 2,25 метра, а высота — 2,2 метра. Длина одного навеса будет равняться 4,6 метра, что почти на 1,5 метра больше навеса старых моделей», — сказано в сообщении. В ближайшее время остановки также установят на остановках: Первомайская, Луначарского и Генеральская. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. На улицах Екатеринбурга еще с 2019 года начали монтировать умные остановки, на которых транслировали информацию по движению транспорта. Новую разработку представила тюменская компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...