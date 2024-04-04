В Екатеринбурге поставят полсотни остановок с медиаэкранами и камерами

В Екатеринбурге до 1 октября установят 55 новых остановок, оснащенных камерами видеонаблюдения и табло с трансляцией движения общественного транспорта. Первая из них появится на улице Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Ширина новых комплексов составит 2,25 метра, а высота — 2,2 метра. Длина одного навеса будет равняться 4,6 метра, что почти на 1,5 метра больше навеса старых моделей», — сказано в сообщении. В ближайшее время остановки также установят на остановках: Первомайская, Луначарского и Генеральская. С полным списком можно ознакомиться
На улицах Екатеринбурга еще с 2019 года начали монтировать умные остановки, на которых транслировали информацию по движению транспорта. Новую разработку представила тюменская компания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!