В Екатеринбурге ставят «умные» остановки: одну из них придумали в Тюмени

На нескольких остановках города ставят многофункциональные «умные» стелы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге начали монтировать три «умные» остановки — у торгового центра «Пассаж», у Главпочтамта на улице Ленина и напротив него. Таким образом городские власти планируют протестировать разработки местной и тюменской компаний, рассказал «URA.RU» руководитель МБУ «Центр организации движения» Данил Меркулов.

«Сейчас мы запускаем пилотные проекты по оснащению остановочных комплексов „умными“ стелами — это три точки: ТЦ „Пассаж“, Главпочтамт и напротив него. В рамках проекта будем оценивать решения разных производителей — тюменского и двух екатеринбургских, чтобы впоследствии определиться, что больше подходит для города», — отметил Меркулов. По его словам, на «умных» остановках будет информация по движению транспорта и, возможно, будет налажена связь со службой спасения. Также на них в перспективе будет действовать бесплатный Wi-Fi и зарядка для гаджетов.

«Монтаж закончится сегодня-завтра. Нам важно посмотреть, как эти объекты будут стоять при переходе через сезон, как они себя покажут в эксплуатации», — сказал Меркулов. Тестировать остановки будут в течение нескольких месяцев. «Все города так или иначе уже идут по этому пути», — отметил руководитель «Центра организации движения». Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов также сообщил «URA.RU», что до сих пор подобная «умная» остановка действовала только в микрорайоне «Солнечный» — теперь же это новшество может получить более широкое распространение.