В Тюмени очистят озеро Алебашево

Дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области объявила тендер на поиск подрядчика, который очистит дно озера Алебашево. Информация представлена на сайте госзакупок. За это исполнитель получит 244 млн рублей.
«Оказание услуг по расчистке от донных отложений и удаление водной растительности в озере Алебашево. Начальная цена — 244 146 760 рублей», — говорится в документах закупки.
Подрядчику предстоит поднять со дна водоема 215 300 тысяч кубометров отложений. Этот объем будет выполнен за несколько лет. Окончание оказания услуг — 30 ноября 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что у тюменских властей большие планы как на само озеро Алебашево, так и на благоустройство одноименного района. В частности, там появится новый парк.
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