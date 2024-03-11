В Тюмени обустроят район Алебашево и очистят озеро

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Дрифт на озере Алебашево. Тюмень, дрифт, гонка на автомобилях
В районе озера появится событийный парк Фото:

В Тюмени займутся благоустройством района Алебашево. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Здесь планируют обустроить событийный парк, а также очистить озеро.

«Основная задача проекта „Событийный парк Алебашево“ — включить в активную городскую жизнь территорию озера, которая составляет почти 26 га, протяженность береговой линии — 2,7 км. Проект благоустройства Алебашево прошел экспертизу и получил положительное заключение. Ключевой позицией станет расчистка озера (федеральный объект). Благодаря правительству Тюменской области в бюджете предусмотрены средства для проведения работ в течение трех лет», — написал Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки. На это планируют потратить около 1,5 млрд рублей. Также на первый этап очистки озера будет затрачено 77,1 миллиона рублей.

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В Тюмени займутся благоустройством района Алебашево. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Здесь планируют обустроить событийный парк, а также очистить озеро. «Основная задача проекта „Событийный парк Алебашево“ — включить в активную городскую жизнь территорию озера, которая составляет почти 26 га, протяженность береговой линии — 2,7 км. Проект благоустройства Алебашево прошел экспертизу и получил положительное заключение. Ключевой позицией станет расчистка озера (федеральный объект). Благодаря правительству Тюменской области в бюджете предусмотрены средства для проведения работ в течение трех лет», — написал Кухарук. Ранее URA.RU писало, что в районе озера Алебашево построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки. На это планируют потратить около 1,5 млрд рублей. Также на первый этап очистки озера будет затрачено 77,1 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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