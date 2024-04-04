Жителям поселка Копаловский Нагайбакского района Челябинской области переправили продукты на резиновой лодке после разрушения паводком переправы. Об этом сообщили в администрации поселка.
«Жителям Копаловского, которые после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации, переправили продукты. Организовали переправу продуктов администрация района и Арсинского поселения», — цитирует данные мэрии газета «Всходы».
Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В трех районах юга региона из-за повышения уровня воды действует режим повышенной готовности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!