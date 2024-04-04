В челябинском поселке паводком разрушило мост. Фото

04 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Жители поселка отрезаны от цивилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жителям поселка Копаловский Нагайбакского района Челябинской области переправили продукты на резиновой лодке после разрушения паводком переправы. Об этом сообщили в администрации поселка. «Жителям Копаловского, которые после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации, переправили продукты. Организовали переправу продуктов администрация района и Арсинского поселения», — цитирует данные мэрии газета «Всходы». Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В трех районах юга региона из-за повышения уровня воды действует режим повышенной готовности. Жителям переправили продукты на резиновой лодке Telegram-канал газеты «Всходы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям поселка Копаловский Нагайбакского района Челябинской области переправили продукты на резиновой лодке после разрушения паводком переправы. Об этом сообщили в администрации поселка. «Жителям Копаловского, которые после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации, переправили продукты. Организовали переправу продуктов администрация района и Арсинского поселения», — цитирует данные мэрии газета «Всходы». Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В трех районах юга региона из-за повышения уровня воды действует режим повышенной готовности.