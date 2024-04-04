В челябинском поселке паводком разрушило мост. Фото

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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, разрушенный мост, переправа через реку, старый мост, деревянный мост, аварийный мост
Жители поселка отрезаны от цивилизации Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жителям поселка Копаловский Нагайбакского района Челябинской области переправили продукты на резиновой лодке после разрушения паводком переправы. Об этом сообщили в администрации поселка.

«Жителям Копаловского, которые после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации, переправили продукты. Организовали переправу продуктов администрация района и Арсинского поселения», — цитирует данные мэрии газета «Всходы».

Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В трех районах юга региона из-за повышения уровня воды действует режим повышенной готовности.

Жителям переправили продукты на резиновой лодке
Жителям переправили продукты на резиновой лодке

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Жителям поселка Копаловский Нагайбакского района Челябинской области переправили продукты на резиновой лодке после разрушения паводком переправы. Об этом сообщили в администрации поселка. «Жителям Копаловского, которые после разрушения переправы остались отрезаны от цивилизации, переправили продукты. Организовали переправу продуктов администрация района и Арсинского поселения», — цитирует данные мэрии газета «Всходы». Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В трех районах юга региона из-за повышения уровня воды действует режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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