В трех челябинских районах действует режим повышенной готовности

Сотрудники МЧС пробивают водопропускные трубы для более быстрого прохода воды Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В трех районах на юге Челябинской области 4 апреля действует режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет в Варненском, Карталинском и Брединском районах.

«На юге Челябинской области продолжается борьба с паводком. В Варненском, Карталинском и Брединском районах действует режим повышенной готовности, который подразумевает мобилизацию сил и средств для предотвращения последствий половодья», — уточнили в пресс-службе правительства.

За ночь отмечалась разнонаправленная динамика уровня воды. На гидропостах отмечены как снижение уровня до 15 сантиметров, так и повышение до 90 сантиметров.

В селе Варна ночью вода поднялась на 60 сантиметров. В пункте временного размещения размещены четыре человека, в том числе один ребенок. 60 человек, в том числе шесть, временно переехали к родственникам. Для пропуска воды вскрывается автодорога.

В поселке Бреды уровень воды за ночь упал на 10 сантиметров. Проживавшие в домах 49 человек, в том числе 20 детей, разместились у родственников и знакомых.

Также режим повышенной готовности действует в поселке Черноборском Чесменского района. В поселке вода покинула жилые дома и приусадебные участки, обстановка стабилизировалась.

В десяти местах наблюдается перелив воды через автодороги. Такие случаи есть в Кизильском, Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском районах, а также в Копейске. Везде ситуация контролируется сотрудниками МЧС.