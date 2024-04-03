В трех челябинских районах действует режим повышенной готовности

В трех районах на юге Челябинской области 4 апреля действует режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет в Варненском, Карталинском и Брединском районах.
«На юге Челябинской области продолжается борьба с паводком. В Варненском, Карталинском и Брединском районах действует режим повышенной готовности, который подразумевает мобилизацию сил и средств для предотвращения последствий половодья», — уточнили в пресс-службе правительства.
За ночь отмечалась разнонаправленная динамика уровня воды. На гидропостах отмечены как снижение уровня до 15 сантиметров, так и повышение до 90 сантиметров.
В селе Варна ночью вода поднялась на 60 сантиметров. В пункте временного размещения размещены четыре человека, в том числе один ребенок. 60 человек, в том числе шесть, временно переехали к родственникам. Для пропуска воды вскрывается автодорога.
В поселке Бреды уровень воды за ночь упал на 10 сантиметров. Проживавшие в домах 49 человек, в том числе 20 детей, разместились у родственников и знакомых.
Также режим повышенной готовности действует в поселке Черноборском Чесменского района. В поселке вода покинула жилые дома и приусадебные участки, обстановка стабилизировалась.
В десяти местах наблюдается перелив воды через автодороги. Такие случаи есть в Кизильском, Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском районах, а также в Копейске. Везде ситуация контролируется сотрудниками МЧС.
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