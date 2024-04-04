В кафе и барах Тюмени задержали десятки мигрантов. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, торговый центр, мигранты, рейд, силовик, нелегалы
После проверок был составлен 21 административный протокол (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по ночным заведениям Тюмени, в результате которого задержали более 20 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в РФ или вовсе находились в стране незаконно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии посетили ночные заведения Тюмени, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. В результате выявлен 21 факт нарушения миграционного законодательства. Восемь протоколов составлено за нарушение режима пребывания в РФ и 13 протоколов — за отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России», — рассказали в ведомстве.

Процесс задержания и проверки документов силовики сняли на видео. Как отметили в УМВД, в регионе продолжается оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Так, ранее полиция проверила иностранцев на стройках и в такси.

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Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по ночным заведениям Тюмени, в результате которого задержали более 20 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в РФ или вовсе находились в стране незаконно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии посетили ночные заведения Тюмени, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. В результате выявлен 21 факт нарушения миграционного законодательства. Восемь протоколов составлено за нарушение режима пребывания в РФ и 13 протоколов — за отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России», — рассказали в ведомстве. Процесс задержания и проверки документов силовики сняли на видео. Как отметили в УМВД, в регионе продолжается оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Так, ранее полиция проверила иностранцев на стройках и в такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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