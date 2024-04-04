После проверок был составлен 21 административный протокол (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по ночным заведениям Тюмени, в результате которого задержали более 20 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в РФ или вовсе находились в стране незаконно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии посетили ночные заведения Тюмени, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. В результате выявлен 21 факт нарушения миграционного законодательства. Восемь протоколов составлено за нарушение режима пребывания в РФ и 13 протоколов — за отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России», — рассказали в ведомстве.

Процесс задержания и проверки документов силовики сняли на видео. Как отметили в УМВД, в регионе продолжается оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Так, ранее полиция проверила иностранцев на стройках и в такси.