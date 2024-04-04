Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для бойцов из мотострелкового полка, которые находятся на СВО. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ.
«Заказы участников СВО заводчане считают приоритетными. Они выполняют их, не считаясь с личным временем, оставаясь после смены и выходя на работу в выходные дни», — сказано в сообщении. Количество модернизированной техники не уточняется.
«Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. В марте специалисты создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники.
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