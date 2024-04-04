Главный танковый завод переделал «Нивы» в боевые машины. Фото

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, лада нива, legend
Автомобили разработали для бойцов из мотострелкового полка Фото:

Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для бойцов из мотострелкового полка, которые находятся на СВО. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ.

«Заказы участников СВО заводчане считают приоритетными. Они выполняют их, не считаясь с личным временем, оставаясь после смены и выходя на работу в выходные дни», — сказано в сообщении. Количество модернизированной техники не уточняется.

«Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. В марте специалисты создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники.

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Машиностроительная компания «Витязь» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) переделала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для бойцов из мотострелкового полка, которые находятся на СВО. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «Заказы участников СВО заводчане считают приоритетными. Они выполняют их, не считаясь с личным временем, оставаясь после смены и выходя на работу в выходные дни», — сказано в сообщении. Количество модернизированной техники не уточняется. «Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. В марте специалисты создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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