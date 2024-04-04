За тюменцами начнут следить с помощью беспилотников

За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Беспилотники были закуплены и подготовлены к работе заранее. Они будут использоваться для контроля над лесами региона во время действия особого противопожарного режима», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили данную информацию. «БПЛА будут использоваться не только для контроля над лесами. Операторы дронов также будут следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в дачных поселках, СНТ и т. д.», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона будет временно запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.
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За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Беспилотники были закуплены и подготовлены к работе заранее. Они будут использоваться для контроля над лесами региона во время действия особого противопожарного режима», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили данную информацию. «БПЛА будут использоваться не только для контроля над лесами. Операторы дронов также будут следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в дачных поселках, СНТ и т. д.», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона будет временно запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.