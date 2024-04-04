За тюменцами начнут следить с помощью беспилотников

Тюменские леса начнут контролировать с помощью БПЛА

За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Беспилотники были закуплены и подготовлены к работе заранее. Они будут использоваться для контроля над лесами региона во время действия особого противопожарного режима», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили данную информацию. «БПЛА будут использоваться не только для контроля над лесами. Операторы дронов также будут следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в дачных поселках, СНТ и т. д.», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона будет временно запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.