За тюменцами начнут следить с помощью беспилотников

Тюменские леса начнут контролировать с помощью БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, камера наблюдения, визор, бпла пчелка
За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотников Фото:
новость из сюжета
Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Беспилотники были закуплены и подготовлены к работе заранее. Они будут использоваться для контроля над лесами региона во время действия особого противопожарного режима», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили данную информацию. «БПЛА будут использоваться не только для контроля над лесами. Операторы дронов также будут следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в дачных поселках, СНТ и т. д.», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона будет временно запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За соблюдением требований особого противопожарного режима в Тюменской области будут следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Беспилотники были закуплены и подготовлены к работе заранее. Они будут использоваться для контроля над лесами региона во время действия особого противопожарного режима», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили данную информацию. «БПЛА будут использоваться не только для контроля над лесами. Операторы дронов также будут следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в дачных поселках, СНТ и т. д.», — рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона будет временно запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...