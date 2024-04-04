В Тюменской области начала гореть сухая трава. Фото

В Тюменской области потушили пожар сухостоя площадью в 50 квадратных метров

04 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

В Тюменской области зафиксирован первый пожар из-за загоревшейся сухой травы. Об этом сообщает telegram-канал противопожарной службы региона. «Сухая трава уже начала гореть! Утром 4 апреля произошло возгорание на улице Мира, 1. Пожар ликвидирован на площади в 50 квадратных метров. Работал отдельный пост №122 села Кулаково», — сообщили в службе. Ранее URA.RU писало, что с 5 апреля в регионе стартуют пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса и выжигать сухостой, разводить костры и использовать пиротехнику. А за информацию о поджигателях граждане могут получить 40 000 рублей.