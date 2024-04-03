Тюменцев призывают «стучать» на поджигателей за деньги

В Тюменской области за информацию о поджигателе готовы платить 40 тысяч рублей
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
Тем, кто поможет задержать виновника пожара, заплатят по 50 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области готовы платить по 40 тысяч рублей каждому, кто предоставит достоверную информацию о поджигателях. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Его слова приведены в официальном telegram-канале информационного центра регионального правительства.

«В Тюменской области за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей», — сообщает инфоцентр.

Также Михнович сообщил, что в этом году для борьбы с природными пожарами планируют привлечь 27010 человек. В их распоряжении будет около 1200 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что пожароопасный сезон начнется в Тюмени пятого апреля, но под запретом окажутся не все места для жарки шашлыков.

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В Тюменской области готовы платить по 40 тысяч рублей каждому, кто предоставит достоверную информацию о поджигателях. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Его слова приведены в официальном telegram-канале информационного центра регионального правительства. «В Тюменской области за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей», — сообщает инфоцентр. Также Михнович сообщил, что в этом году для борьбы с природными пожарами планируют привлечь 27010 человек. В их распоряжении будет около 1200 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что пожароопасный сезон начнется в Тюмени пятого апреля, но под запретом окажутся не все места для жарки шашлыков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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