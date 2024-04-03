Тюменцев призывают «стучать» на поджигателей за деньги

В Тюменской области за информацию о поджигателе готовы платить 40 тысяч рублей

03 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Тем, кто поможет задержать виновника пожара, заплатят по 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области готовы платить по 40 тысяч рублей каждому, кто предоставит достоверную информацию о поджигателях. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Его слова приведены в официальном telegram-канале информационного центра регионального правительства. «В Тюменской области за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей», — сообщает инфоцентр. Также Михнович сообщил, что в этом году для борьбы с природными пожарами планируют привлечь 27010 человек. В их распоряжении будет около 1200 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что пожароопасный сезон начнется в Тюмени пятого апреля, но под запретом окажутся не все места для жарки шашлыков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области готовы платить по 40 тысяч рублей каждому, кто предоставит достоверную информацию о поджигателях. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Его слова приведены в официальном telegram-канале информационного центра регионального правительства. «В Тюменской области за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей», — сообщает инфоцентр. Также Михнович сообщил, что в этом году для борьбы с природными пожарами планируют привлечь 27010 человек. В их распоряжении будет около 1200 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что пожароопасный сезон начнется в Тюмени пятого апреля, но под запретом окажутся не все места для жарки шашлыков.