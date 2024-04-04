Захарова предупредила россиян о провокациях на Олимпиаде

04 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

По словам Марии Захаровой, в Париже россиян могут ждать провокации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским туристам, которые хотят приехать на Олимпиаду в Париже, следует быть осторожными. О возможных провокациях пресс-секретарь дипведомства рассказала во время интервью телеканалу «Матч ТВ». «Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания», — цитирует телеканал слова дипломата. Также Захарова не исключила случаев похищения людей на грядущих спортивных состязаниях. Олимпиада в Париже начнется с 26 июля по 11 августа. Ранее агентство сообщало, что мэр Парижа Анн Идальго хотела запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Позже было решено, что атлеты могут участвовать в соревнованиях по одиночным видам спорта при сохранении нейтрального статуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским туристам, которые хотят приехать на Олимпиаду в Париже, следует быть осторожными. О возможных провокациях пресс-секретарь дипведомства рассказала во время интервью телеканалу «Матч ТВ». «Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания», — цитирует телеканал слова дипломата. Также Захарова не исключила случаев похищения людей на грядущих спортивных состязаниях. Олимпиада в Париже начнется с 26 июля по 11 августа. Ранее агентство сообщало, что мэр Парижа Анн Идальго хотела запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Позже было решено, что атлеты могут участвовать в соревнованиях по одиночным видам спорта при сохранении нейтрального статуса.