Захарова предупредила россиян о провокациях на Олимпиаде

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Марии Захаровой, в Париже россиян могут ждать провокации Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским туристам, которые хотят приехать на Олимпиаду в Париже, следует быть осторожными. О возможных провокациях пресс-секретарь дипведомства рассказала во время интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания», — цитирует телеканал слова дипломата. Также Захарова не исключила случаев похищения людей на грядущих спортивных состязаниях.

Олимпиада в Париже начнется с 26 июля по 11 августа. Ранее агентство сообщало, что мэр Парижа Анн Идальго хотела запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Позже было решено, что атлеты могут участвовать в соревнованиях по одиночным видам спорта при сохранении нейтрального статуса.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским туристам, которые хотят приехать на Олимпиаду в Париже, следует быть осторожными. О возможных провокациях пресс-секретарь дипведомства рассказала во время интервью телеканалу «Матч ТВ». «Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания», — цитирует телеканал слова дипломата. Также Захарова не исключила случаев похищения людей на грядущих спортивных состязаниях. Олимпиада в Париже начнется с 26 июля по 11 августа. Ранее агентство сообщало, что мэр Парижа Анн Идальго хотела запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Позже было решено, что атлеты могут участвовать в соревнованиях по одиночным видам спорта при сохранении нейтрального статуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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