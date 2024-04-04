Курганские приставы отправили на родину 109 иностранцев

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Судебные приставы выдворили больше сотни нелегальных мигрантов за три месяца Фото:

Курганские судебные приставы с начала 2024 года выдворили из страны 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. Иностранцы нарушили российское законодательство о пребывании.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых миграционными службами, были выявлены иностранные граждане, нарушившие правила пребывания в РФ. Суд вынес решение о штрафах и административном выдворении с запретом въезда в Россию на пять лет», — сообщает пресс-служба ведомства.

После судебного решения мигранты помещаются в Центр временного содержания в Кургане. Судебные приставы оформляют документы и контролируют выдворение через различные пункты пересечения границы. Билеты для депортации приобретаются за счет нарушителей. За три месяца вернулись на родину уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана. В процессе выдворения инцидентов не произошло, мигранты сотрудничали с приставами, уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что писало, что в Курганской области с 1 марта изменили зарплату для высококвалифицированных специалистов из других стран. Нововведение коснется и граждан Таиланда, которых в регионе семь человек. Их зарплата должна стать в среднем 250 000 рублей в месяц.

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Курганские судебные приставы с начала 2024 года выдворили из страны 109 нелегальных мигрантов. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. Иностранцы нарушили российское законодательство о пребывании. «В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых миграционными службами, были выявлены иностранные граждане, нарушившие правила пребывания в РФ. Суд вынес решение о штрафах и административном выдворении с запретом въезда в Россию на пять лет», — сообщает пресс-служба ведомства. После судебного решения мигранты помещаются в Центр временного содержания в Кургане. Судебные приставы оформляют документы и контролируют выдворение через различные пункты пересечения границы. Билеты для депортации приобретаются за счет нарушителей. За три месяца вернулись на родину уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана. В процессе выдворения инцидентов не произошло, мигранты сотрудничали с приставами, уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что писало, что в Курганской области с 1 марта изменили зарплату для высококвалифицированных специалистов из других стран. Нововведение коснется и граждан Таиланда, которых в регионе семь человек. Их зарплата должна стать в среднем 250 000 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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