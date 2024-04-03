Компания из Челябинска не теряет надежды выиграть суд у дочки НОВАТЭК

Суд отложил рассмотрение многомиллионного иска электромонтажников к «Ямал СПГ»

Челябинская компания намерена добиться выплаты от «Ямал СПГ» 7 млн рублей за субподряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд округа отложил рассмотрение искового заявления компании из Челябинска ООО «Зевс» к проекту НОВАТЭК ООО «Ямал СПГ» на 23 мая. Представители электромонтажного предприятия с 2019 года не могут добиться получения с заказчика почти семи миллионов рублей за субподряд. Ответчик, в свою очередь, настаивает на необходимости применения срока исковой давности. В деталях затянувшегося конфликта разбирался корреспондент URA.RU.

Как следует из материалов гражданского дела, рассмотренного в апреле 2022 года Арбитражным судом Москвы, между ООО «Зевс» (субподрядчик) и ООО «Бюро промышленной автоматизации» в октябре 2019 года был заключен договор субподряда. Электромонтажники обязались выполнить работы на административно-бытовом здании, которое находится в комплексе объектов морского порта в районе поселка Сабетта на Ямале. Стоимость договора — 6,6 млн рублей. В суде представитель ООО «Зевс» настаивал на том, что работы они закончили, но заказчик их не оплатил.

Изначально заказчиком выступало «ООО Центрстройкомплекс», которое было подрядчиком на объектах «Ямал СПГ». Как следует из материалов дела, эта компания вела в 2018 году строительно-монтажные работы на Южно-Тамбейском месторождении. В отношении нее позже были начаты процедуры банкротства.

Представитель «дочки» НОВАТЭК предоставил суду документы, которые убедили его в том, что «спорный объем работ не числится в сданных главному заказчику объемах работ». Другими словами, истец никак не мог доказать, что работы на объекте действительно были выполнены в заявленных объемах. ООО «Зевс» проиграло спор, но не остановилось на этом и подало иск в Арбитражный суд ЯНАО, где дело теперь откладывается до конца мая.

Из определения об отложении заседания следует, что представитель Ямал СПГ» считает этот спор о подряде на Южно-Тамбейском месторождении делом старым и направил заявление о применении срока исковой давности. Истец намерен, в свою очередь, провести строительную экспертизу. Ответчику на изучение всей документации требуется время.

Ранее URA.RU собщало, что в Арбитражный суд округа поступило исковое заявление ООО «Зевс» в отношении ОАО «Ямал СПГ». Электромонтажная компания из Челябинска намерена взыскать с дочки «НОВАТЭКа» убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение.