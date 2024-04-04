В Кургане прошло совещание правительства с замгенпрокурора Зайцевым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве прошло совещание с участием заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. На нем обсуждали вопросы модернизации комплекса ЖКХ и предупреждения ЧС. Об этом URA.RU рассказали в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО.

«Под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева в г. Кургане состоялось специальное совещание по вопросу состояния законности в жилищно-коммунальной сфере», — информирует пресс-служба управления генпрокуратуры. На совещании, где принимали участие кургански губернатор Вадим Шумков и члены правительства, также обсуждали вопросы предотвращения негативных последствий в результате ЧС.

Зайцев доложил участникам совещания о необходимости модернизации инфраструктуры и привлечения туда частного капитала. Были вопросы по «темпам исполнения программы капитального ремонта, недостижению плановых показателей и причины такого положения дел, также обращено внимание на состояние лифтового оборудования». Также от курганских чиновников потребовали внимательно подойти к расселению граждан из аварийного жилья, в том числе признанного таковым после 2017 года.

Отдельно обсуждались вопросы подготовки к возможным весенним пожарам и паводку. «Заместитель Генпрокурора России поставил ряд задач, реализация которых позволит не допустить повторения трагических событий прошлых лет», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане замгенпрокурора РФ Зайцев провел личный прием граждан. К нему обратились люди из разных районов Курганской области с просьбами и жалобами.

В Курганской области прошло совещание правительства области с замгенпрокурора Сергеем Зайцевым Управление Генпрокуратуры РФ по УрФО .

На совещании в Кургане обсуждали вопросы ЖКХ и ЧС Управление Генпрокуратуры РФ по УрФО .