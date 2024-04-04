Сергей Зайцев провел личный прием курганцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев провел личный прием в Кургане. К представителю Генпрокуратуры обратились 16 курганцев с жалобами и просьбами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев прибыл <…> в Курганскую область. В ходе визита он провел личный прием жителей региона», — рассказали в прокуратуре. На прием к Зайцеву записались 16 жителей области.

В приеме приняли участие местные чиновники. Для решения и обсуждения вопросов граждан сотрудники прокуратуры пригласили замгубернатора Наталью Кирилову, начальника жилинспекции Дмитрия Пысина руководителя госинспекции труда Оксану Малахевич.

К Зайцеву по ВКС обратились жители округов Курганской области. Двое далматовцев пожаловались, что с ними не оформляют трудовые отношения. Ветеран труда из Лебяжья интересовался отсутствием компенсации за коммунальные платежи. Бизнесмен из Курганской области сообщил заместителю генпрокурора, что одна из местных администраций не платит ему деньги за поставленные хозтовары.

«Инициированы надзорные мероприятия по всем поступившим обращениям, в том числе о ненадлежащем содержании дорог и освещении муниципалитетов, несвоевременном вывозе бытовых отходов, бездействии управляющих компаний, о получении детьми травм в образовательных учреждениях и по другим вопросам», — проинформировали в прокуратуре. Рабочий визит Зайцева в Курган продлится два дня.

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев приехал с рабочим визитом в Курган Управление Генпрокуратуры РФ по УрФО .

По ВКС и вживую был проведен личный прием граждан, имевших жалобы и вопросы Управление Генпрокуратуры РФ по УрФО .