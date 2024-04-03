03 апреля 2024

Полиция ЯНАО за неделю нашла у мигрантов сотни нарушений закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
В ЯНАО за неделю выявлено более 400 нарушений миграционного законодательства. Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в период с 18 по 27 марта 2024 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО на официальном сайте ведомства, было выявлено свыше 400 нарушений закона.

«В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции было выявлено 428 нарушений миграционного законодательства», — передает пресс-служба.

В отношении 12 иностранных граждан судами округа назначено административное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации. В ходе мероприятия также было выявлено 50 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. По итогам мероприятия возбуждено девять уголовных дел. По оставшимся фактам, выявленным в ходе проведения мероприятия, проводятся проверки.

Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция пресекла каналы нелегальной миграции в Надымском районе. Прокуратура обратилась в суд округа с требованием создать в ЯНАО центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в период с 18 по 27 марта 2024 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО на официальном сайте ведомства, было выявлено свыше 400 нарушений закона. «В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции было выявлено 428 нарушений миграционного законодательства», — передает пресс-служба. В отношении 12 иностранных граждан судами округа назначено административное наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации. В ходе мероприятия также было выявлено 50 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. По итогам мероприятия возбуждено девять уголовных дел. По оставшимся фактам, выявленным в ходе проведения мероприятия, проводятся проверки. Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция пресекла каналы нелегальной миграции в Надымском районе. Прокуратура обратилась в суд округа с требованием создать в ЯНАО центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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