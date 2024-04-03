В ЯНАО обсудят влияние климата Арктики на добычу углеводородов

В Новом Уренгое обсудят влияние арктического климата на добычу нефти и газа. Пленарная сессия «Хрупкая Арктика» состоится в рамках нефтегазового форума, который уже второй день проходит на Ямале. Участников и гостей сессии принимает ООО «Газпром добыча Ямбург». С приветственным словом на сессии выступил губернатор округа Дмитрий Артюхов, передает корреспондент URA.RU.
Пока в деловом центре «Ямал» в Новом Уренгое продолжается работа XVIII выставки «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу, в офисе ООО «Газпром добыча Ямбург» началась пленарная сессия «Хрупкая Арктика». С приветственным словом выступил Дмитрий Артюхов.
Участники сессии обсудят влияние климатических процессов на добычу углеводородного сырья в условиях Арктики. Ученых и представителей нефтегазового сектора интересует, как изменение окружающей среды влияет на биоресурсы автономного округа.
Ранее сообщалось, что в газовой столице ЯНАО проходит выставка ведущих компаний ТЭК. В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Представители окружных органов власти будут присутствовать на мероприятии тертьего и четвертого апреля.
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В Новом Уренгое обсудят влияние арктического климата на добычу нефти и газа. Пленарная сессия «Хрупкая Арктика» состоится в рамках нефтегазового форума, который уже второй день проходит на Ямале. Участников и гостей сессии принимает ООО «Газпром добыча Ямбург». С приветственным словом на сессии выступил губернатор округа Дмитрий Артюхов, передает корреспондент URA.RU. Пока в деловом центре «Ямал» в Новом Уренгое продолжается работа XVIII выставки «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу, в офисе ООО «Газпром добыча Ямбург» началась пленарная сессия «Хрупкая Арктика». С приветственным словом выступил Дмитрий Артюхов. Участники сессии обсудят влияние климатических процессов на добычу углеводородного сырья в условиях Арктики. Ученых и представителей нефтегазового сектора интересует, как изменение окружающей среды влияет на биоресурсы автономного округа. Ранее сообщалось, что в газовой столице ЯНАО проходит выставка ведущих компаний ТЭК. В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Представители окружных органов власти будут присутствовать на мероприятии тертьего и четвертого апреля.