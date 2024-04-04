Путин рассказал о новых возможностях для российской молодежи

Для молодежи открываются большие возможности, потому что для них начинают работать новые центры в нескольких регионах. Всего их сейчас 16, планируется еще два. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции по открытию молодежных центров в России.
«Все эти центры объединяют главное, они призваны стать точками притяжения, двигателями роста в своих регионах во всей России. Они вместе дадут, уверен, единый прорывной результат… Теперь таких молодежных центров у нас уже 16», — заявил Владимир Путин. Он говорил по открытие центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Глава страны отметил, что все центры будут работать на постоянной основе. В их «жизни будут принимать участие» десятки тысяч молодых людей, а возможности площадок будут задействованы в кадровой программе «Время героев». В скором времени центры появятся еще в Запорожской и Херсонской областях.
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