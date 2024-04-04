Путин рассказал о новых возможностях для российской молодежи

Путин открыл 12 новых молодежных центров
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Молодежные центры призваны стать точками притяжения, заявил Владимир Путин Фото:

Для молодежи открываются большие возможности, потому что для них начинают работать новые центры в нескольких регионах. Всего их сейчас 16, планируется еще два. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции по открытию молодежных центров в России.

«Все эти центры объединяют главное, они призваны стать точками притяжения, двигателями роста в своих регионах во всей России. Они вместе дадут, уверен, единый прорывной результат… Теперь таких молодежных центров у нас уже 16», — заявил Владимир Путин. Он говорил по открытие центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Глава страны отметил, что все центры будут работать на постоянной основе. В их «жизни будут принимать участие» десятки тысяч молодых людей, а возможности площадок будут задействованы в кадровой программе «Время героев». В скором времени центры появятся еще в Запорожской и Херсонской областях.

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Для молодежи открываются большие возможности, потому что для них начинают работать новые центры в нескольких регионах. Всего их сейчас 16, планируется еще два. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции по открытию молодежных центров в России. «Все эти центры объединяют главное, они призваны стать точками притяжения, двигателями роста в своих регионах во всей России. Они вместе дадут, уверен, единый прорывной результат… Теперь таких молодежных центров у нас уже 16», — заявил Владимир Путин. Он говорил по открытие центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Глава страны отметил, что все центры будут работать на постоянной основе. В их «жизни будут принимать участие» десятки тысяч молодых людей, а возможности площадок будут задействованы в кадровой программе «Время героев». В скором времени центры появятся еще в Запорожской и Херсонской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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