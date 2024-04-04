Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

«НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — заявил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс только отправляет оружие Киеву. Прямой эфир конференции шел на сайте НАТО.

Столтенберг отметил и продвижение России на поле боя. Ситуация в зоне спецоперации сложная для Украины, заявил он.

При этом некоторые члены НАТО собираются отправить свои войска на Украину тайно. Речь идет про государства Северной Европы, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак.

По его словам, страны отправят небольшие подразделения и вспомогательный персонал для них. Возможность отправки войск уже оценили и в МИД Финляндии, назвав такой шаг вероятным, передает RT.

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НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. «НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — заявил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс только отправляет оружие Киеву. Прямой эфир конференции шел на сайте НАТО. Столтенберг отметил и продвижение России на поле боя. Ситуация в зоне спецоперации сложная для Украины, заявил он. При этом некоторые члены НАТО собираются отправить свои войска на Украину тайно. Речь идет про государства Северной Европы, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. По его словам, страны отправят небольшие подразделения и вспомогательный персонал для них. Возможность отправки войск уже оценили и в МИД Финляндии, назвав такой шаг вероятным, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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