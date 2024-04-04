Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
«НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — заявил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс только отправляет оружие Киеву. Прямой эфир конференции шел на сайте НАТО.
Столтенберг отметил и продвижение России на поле боя. Ситуация в зоне спецоперации сложная для Украины, заявил он.
При этом некоторые члены НАТО собираются отправить свои войска на Украину тайно. Речь идет про государства Северной Европы, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак.
По его словам, страны отправят небольшие подразделения и вспомогательный персонал для них. Возможность отправки войск уже оценили и в МИД Финляндии, назвав такой шаг вероятным, передает RT.
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