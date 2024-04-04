Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

04 апреля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта, заявил Йенс Столтенберг Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. «НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — заявил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс только отправляет оружие Киеву. Прямой эфир конференции шел на сайте НАТО. Столтенберг отметил и продвижение России на поле боя. Ситуация в зоне спецоперации сложная для Украины, заявил он. При этом некоторые члены НАТО собираются отправить свои войска на Украину тайно. Речь идет про государства Северной Европы, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. По его словам, страны отправят небольшие подразделения и вспомогательный персонал для них. Возможность отправки войск уже оценили и в МИД Финляндии, назвав такой шаг вероятным, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. «НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — заявил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс только отправляет оружие Киеву. Прямой эфир конференции шел на сайте НАТО. Столтенберг отметил и продвижение России на поле боя. Ситуация в зоне спецоперации сложная для Украины, заявил он. При этом некоторые члены НАТО собираются отправить свои войска на Украину тайно. Речь идет про государства Северной Европы, Францию и Британию. Об этом заявил консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. По его словам, страны отправят небольшие подразделения и вспомогательный персонал для них. Возможность отправки войск уже оценили и в МИД Финляндии, назвав такой шаг вероятным, передает RT.