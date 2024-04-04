Консультант Госдепа США объявил о секретной отправке армий Запада на Украину

Страны Северной Европы, Франция и Британия готовятся секретно отправить войска на Украину. Об этом рассказал консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак.
«Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска», — написал Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. Он добавил, что к отправке готовятся не только небольшие подразделения, но и вспомогательный персонал, который сможет остаться вдали от передовой.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает все для того, чтобы Россия не победила в конфликте, передает Life. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил о последствиях в случае отправки Парижем национальных войск, пишет MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что активное намерение Франции создать коалицию стран для отправки войск на Украину, обостряет международную обстановку.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Страны Северной Европы, Франция и Британия готовятся секретно отправить войска на Украину. Об этом рассказал консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак. «Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска», — написал Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd. Он добавил, что к отправке готовятся не только небольшие подразделения, но и вспомогательный персонал, который сможет остаться вдали от передовой. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает все для того, чтобы Россия не победила в конфликте, передает Life. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил о последствиях в случае отправки Парижем национальных войск, пишет MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что активное намерение Франции создать коалицию стран для отправки войск на Украину, обостряет международную обстановку.