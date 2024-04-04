Путин вспомнил Евангелие, говоря о защите культуры и истории России

Путин: Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности

04 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия должна сохранить традиционные ценности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, говоря о новом нацпроекте «Молодежь и дети», вспомнил Евангелие. По его словам, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны. «Я вспомнил Евангелие, Иисус пришел в Галилею. Увидел рыбаков и сказал: „Идите за мной и вы будете ловцами людей“. Они стали проповедниками. Сейчас это также важно, как раньше, когда мы вынуждены защищать наши традиционные ценности, культуру и историю», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». По его словам, сохранить идентичность в современном мире — это сложная работа. Однако от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и быть устремленной в будущее. Главное — сохранение идентичности всей страны. По его словам, Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Ранее Путин в режиме видеоконференции открыл 12 новых молодежных центров в России. По его словам, этот шаг даст единый прорывной результат для воспитания подрастающего поколения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин, говоря о новом нацпроекте «Молодежь и дети», вспомнил Евангелие. По его словам, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны. «Я вспомнил Евангелие, Иисус пришел в Галилею. Увидел рыбаков и сказал: „Идите за мной и вы будете ловцами людей“. Они стали проповедниками. Сейчас это также важно, как раньше, когда мы вынуждены защищать наши традиционные ценности, культуру и историю», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». По его словам, сохранить идентичность в современном мире — это сложная работа. Однако от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и быть устремленной в будущее. Главное — сохранение идентичности всей страны. По его словам, Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Ранее Путин в режиме видеоконференции открыл 12 новых молодежных центров в России. По его словам, этот шаг даст единый прорывной результат для воспитания подрастающего поколения.