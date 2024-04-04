Путин вспомнил Евангелие, говоря о защите культуры и истории России

Путин: Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что Россия должна сохранить традиционные ценности Фото:

Президент России Владимир Путин, говоря о новом нацпроекте «Молодежь и дети», вспомнил Евангелие. По его словам, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны.

«Я вспомнил Евангелие, Иисус пришел в Галилею. Увидел рыбаков и сказал: „Идите за мной и вы будете ловцами людей“. Они стали проповедниками. Сейчас это также важно, как раньше, когда мы вынуждены защищать наши традиционные ценности, культуру и историю», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

По его словам, сохранить идентичность в современном мире — это сложная работа. Однако от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и быть устремленной в будущее. Главное — сохранение идентичности всей страны. По его словам, Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности.

Ранее Путин в режиме видеоконференции открыл 12 новых молодежных центров в России. По его словам, этот шаг даст единый прорывной результат для воспитания подрастающего поколения.

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Президент России Владимир Путин, говоря о новом нацпроекте «Молодежь и дети», вспомнил Евангелие. По его словам, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны. «Я вспомнил Евангелие, Иисус пришел в Галилею. Увидел рыбаков и сказал: „Идите за мной и вы будете ловцами людей“. Они стали проповедниками. Сейчас это также важно, как раньше, когда мы вынуждены защищать наши традиционные ценности, культуру и историю», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». По его словам, сохранить идентичность в современном мире — это сложная работа. Однако от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и быть устремленной в будущее. Главное — сохранение идентичности всей страны. По его словам, Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Ранее Путин в режиме видеоконференции открыл 12 новых молодежных центров в России. По его словам, этот шаг даст единый прорывной результат для воспитания подрастающего поколения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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