Первый зам Куйвашева дал мэрам поблажку перед сезоном пожаров

04 апреля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Алексей Шмыков провел совещание накануне старта пожароопасного сезона Фото: Илья Московец © URA.RU Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности главы региона Евгения Куйвашева на время его отпуска, разрешил главам муниципалитетов закончить создание минерализованных полос — важного элемента для борьбы с пожарами — к концу апреля, хотя пожароопасный сезон стартует уже 5-го числа. Об этом URA.RU рассказали сразу два участника совещания с участием Шмыкова. «Ключевые требования, которые звучали — наличие контрольных групп для мониторинга обстановки, проведение опашек, создание минерализованных полос. Последние готовы не во всех муниципалитетах. Шмыков обозначил требование, что к концу апреля они должны быть везде. При этом ширину полос в этом году увеличили до 10 метров», — рассказал первый собеседник. Второй добавил, что создание минерализованных полос тормозится, в том числе, из-за снега. Например, в некоторых районах он еще не сошел. «Отдельных вопросов ни к кому не было, главный посыл — отнестись к старту пожароопасного сезона серьезно, учитывая печальный опыт прошлого года. Поэтому в совещании участвовали все: и главы муниципалитетов, и представители министерства общественной безопасности, агропромышленного комплекса, природных ресурсов. Каждый ведет работу по своему направлению», — поделился участник совещания. В этом году пожароопасный сезон стартует раньше, чем обычно. Изначально он должен был начаться 10 апреля. В прошлом году о первых пожарах власти рапортовали 21 апреля, при этом пожароопасный сезон тогда стартовал 15-го числа. Самая сложная ситуация была в поселках Сосьва, Шайдуриха и Таежный — там сгорели больше сотни домов. Главное о масштабных пожарах в Свердловской области в 2023 году — в сюжете URA.RU. О совещании Алексей Шмыков отчитался и в своем telegram-канале Фото: telegram-канал Алексея Шмыкова (https://t.me/aleksyshmykovgov66) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности главы региона Евгения Куйвашева на время его отпуска, разрешил главам муниципалитетов закончить создание минерализованных полос — важного элемента для борьбы с пожарами — к концу апреля, хотя пожароопасный сезон стартует уже 5-го числа. Об этом URA.RU рассказали сразу два участника совещания с участием Шмыкова. «Ключевые требования, которые звучали — наличие контрольных групп для мониторинга обстановки, проведение опашек, создание минерализованных полос. Последние готовы не во всех муниципалитетах. Шмыков обозначил требование, что к концу апреля они должны быть везде. При этом ширину полос в этом году увеличили до 10 метров», — рассказал первый собеседник. Второй добавил, что создание минерализованных полос тормозится, в том числе, из-за снега. Например, в некоторых районах он еще не сошел. «Отдельных вопросов ни к кому не было, главный посыл — отнестись к старту пожароопасного сезона серьезно, учитывая печальный опыт прошлого года. Поэтому в совещании участвовали все: и главы муниципалитетов, и представители министерства общественной безопасности, агропромышленного комплекса, природных ресурсов. Каждый ведет работу по своему направлению», — поделился участник совещания. В этом году пожароопасный сезон стартует раньше, чем обычно. Изначально он должен был начаться 10 апреля. В прошлом году о первых пожарах власти рапортовали 21 апреля, при этом пожароопасный сезон тогда стартовал 15-го числа. Самая сложная ситуация была в поселках Сосьва, Шайдуриха и Таежный — там сгорели больше сотни домов. Главное о масштабных пожарах в Свердловской области в 2023 году — в сюжете URA.RU.