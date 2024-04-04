Первый зам Куйвашева дал мэрам поблажку перед сезоном пожаров

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности главы региона Евгения Куйвашева на время его отпуска, разрешил главам муниципалитетов закончить создание минерализованных полос — важного элемента для борьбы с пожарами — к концу апреля, хотя пожароопасный сезон стартует уже 5-го числа. Об этом URA.RU рассказали сразу два участника совещания с участием Шмыкова.
«Ключевые требования, которые звучали — наличие контрольных групп для мониторинга обстановки, проведение опашек, создание минерализованных полос. Последние готовы не во всех муниципалитетах. Шмыков обозначил требование, что к концу апреля они должны быть везде. При этом ширину полос в этом году увеличили до 10 метров», — рассказал первый собеседник.
Второй добавил, что создание минерализованных полос тормозится, в том числе, из-за снега. Например, в некоторых районах он еще не сошел. «Отдельных вопросов ни к кому не было, главный посыл — отнестись к старту пожароопасного сезона серьезно, учитывая печальный опыт прошлого года. Поэтому в совещании участвовали все: и главы муниципалитетов, и представители министерства общественной безопасности, агропромышленного комплекса, природных ресурсов. Каждый ведет работу по своему направлению», — поделился участник совещания.
В этом году пожароопасный сезон стартует раньше, чем обычно. Изначально он должен был начаться 10 апреля. В прошлом году о первых пожарах власти рапортовали 21 апреля, при этом пожароопасный сезон тогда стартовал 15-го числа. Самая сложная ситуация была в поселках Сосьва, Шайдуриха и Таежный — там сгорели больше сотни домов. Главное о масштабных пожарах в Свердловской области в 2023 году — в сюжете URA.RU.
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