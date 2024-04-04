В Челябинском районе начали эвакуировать людей из-за паводка. Видео

04 апреля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Жителей увозят в безопасное место Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В поселке Переселенческий Нагайбакского района Челябинской области затопило улицу. Местные власти начали эвакуацию жителей в пункты временного размещения. «Затопило одну из улиц в поселке Переселенческий. Уже затоплено 9 домов. Начинается эвакуация людей — их временно размещают в детском саду и школе в соседнем поселке Фершампенуаз», — сообщает telegram-канал районной газеты «Всходы». Отмечается, что первые эвакуированные уже поступили в пункт временного размещения. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В поселке Копаловский Нагайбакского района паводок сегодня разрушил мост. Продукты отрезанным от мира людям доставляют на резиновой лодке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Переселенческий Нагайбакского района Челябинской области затопило улицу. Местные власти начали эвакуацию жителей в пункты временного размещения. «Затопило одну из улиц в поселке Переселенческий. Уже затоплено 9 домов. Начинается эвакуация людей — их временно размещают в детском саду и школе в соседнем поселке Фершампенуаз», — сообщает telegram-канал районной газеты «Всходы». Отмечается, что первые эвакуированные уже поступили в пункт временного размещения. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В поселке Копаловский Нагайбакского района паводок сегодня разрушил мост. Продукты отрезанным от мира людям доставляют на резиновой лодке.