В поселке Переселенческий Нагайбакского района Челябинской области затопило улицу. Местные власти начали эвакуацию жителей в пункты временного размещения.
«Затопило одну из улиц в поселке Переселенческий. Уже затоплено 9 домов. Начинается эвакуация людей — их временно размещают в детском саду и школе в соседнем поселке Фершампенуаз», — сообщает telegram-канал районной газеты «Всходы».
Отмечается, что первые эвакуированные уже поступили в пункт временного размещения. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги.
В поселке Копаловский Нагайбакского района паводок сегодня разрушил мост. Продукты отрезанным от мира людям доставляют на резиновой лодке.
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