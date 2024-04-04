В Челябинском районе начали эвакуировать людей из-за паводка. Видео

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Жителей увозят в безопасное место Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В поселке Переселенческий Нагайбакского района Челябинской области затопило улицу. Местные власти начали эвакуацию жителей в пункты временного размещения.

«Затопило одну из улиц в поселке Переселенческий. Уже затоплено 9 домов. Начинается эвакуация людей — их временно размещают в детском саду и школе в соседнем поселке Фершампенуаз», — сообщает telegram-канал районной газеты «Всходы».

Отмечается, что первые эвакуированные уже поступили в пункт временного размещения. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги.

В поселке Копаловский Нагайбакского района паводок сегодня разрушил мост. Продукты отрезанным от мира людям доставляют на резиновой лодке.

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В поселке Переселенческий Нагайбакского района Челябинской области затопило улицу. Местные власти начали эвакуацию жителей в пункты временного размещения. «Затопило одну из улиц в поселке Переселенческий. Уже затоплено 9 домов. Начинается эвакуация людей — их временно размещают в детском саду и школе в соседнем поселке Фершампенуаз», — сообщает telegram-канал районной газеты «Всходы». Отмечается, что первые эвакуированные уже поступили в пункт временного размещения. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. Жители зафиксировали перелив воды через дороги. В поселке Копаловский Нагайбакского района паводок сегодня разрушил мост. Продукты отрезанным от мира людям доставляют на резиновой лодке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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