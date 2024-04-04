В Куртамыш (Курганская область) направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На территории проводят эвакуацию населения из-за угрозы подтопления.
«Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выдвинулась в город Куртамыш, где в результате резкого подъема уровня воды в реке произошло подтопление жилых домов. Проводится эвакуация населения», — написано в telegram-канале ведомства.
В Куртамыше эвакуируют жителей 13 домов, еще 17 — находятся в зоне риска. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил на территорию своего заместителя Станислав Носков для контроля за развитием ситуации.
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В Куртамыш (Курганская область) направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На территории проводят эвакуацию населения из-за угрозы подтопления. «Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выдвинулась в город Куртамыш, где в результате резкого подъема уровня воды в реке произошло подтопление жилых домов. Проводится эвакуация населения», — написано в telegram-канале ведомства. В Куртамыше эвакуируют жителей 13 домов, еще 17 — находятся в зоне риска. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил на территорию своего заместителя Станислав Носков для контроля за развитием ситуации.