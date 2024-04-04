Аэромобильная группировка МЧС выдвинулась в Куртамыш, где эвакуируют население. Видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
В округ, оказавшийся под угрозой подтопления, направлены дополнительные силы МЧС Фото:

В Куртамыш (Курганская область) направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На территории проводят эвакуацию населения из-за угрозы подтопления.

«Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выдвинулась в город Куртамыш, где в результате резкого подъема уровня воды в реке произошло подтопление жилых домов. Проводится эвакуация населения», — написано в telegram-канале ведомства.

В Куртамыше эвакуируют жителей 13 домов, еще 17 — находятся в зоне риска. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил на территорию своего заместителя Станислав Носков для контроля за развитием ситуации.

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В Куртамыш (Курганская область) направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На территории проводят эвакуацию населения из-за угрозы подтопления. «Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выдвинулась в город Куртамыш, где в результате резкого подъема уровня воды в реке произошло подтопление жилых домов. Проводится эвакуация населения», — написано в telegram-канале ведомства. В Куртамыше эвакуируют жителей 13 домов, еще 17 — находятся в зоне риска. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил на территорию своего заместителя Станислав Носков для контроля за развитием ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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