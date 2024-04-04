В округ, оказавшийся под угрозой подтопления, направлены дополнительные силы МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамыш (Курганская область) направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На территории проводят эвакуацию населения из-за угрозы подтопления.

«Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области выдвинулась в город Куртамыш, где в результате резкого подъема уровня воды в реке произошло подтопление жилых домов. Проводится эвакуация населения», — написано в telegram-канале ведомства.

В Куртамыше эвакуируют жителей 13 домов, еще 17 — находятся в зоне риска. Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил на территорию своего заместителя Станислав Носков для контроля за развитием ситуации.