Блинкен: США собираются удвоить усилия по помощи Украине

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По словом Энтони Блинкена, США не планируют сворачивать поддержку Украины
По словом Энтони Блинкена, США не планируют сворачивать поддержку Украины Фото:
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Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия, направленные на поиск ресурсов, в которых сейчас нуждается Украина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Исходя из того, что я услышал сегодня, все [страны НАТО], в том числе США, собираются <…> удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», — отметил Энтони Блинкен. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее время будет создана долгосрочная система обязательных поставок оружия Киеву. Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, передает «Национальная служба новостей».

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Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия, направленные на поиск ресурсов, в которых сейчас нуждается Украина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Исходя из того, что я услышал сегодня, все [страны НАТО], в том числе США, собираются <…> удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», — отметил Энтони Блинкен. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее время будет создана долгосрочная система обязательных поставок оружия Киеву. Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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