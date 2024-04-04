Блинкен: США собираются удвоить усилия по помощи Украине

Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия, направленные на поиск ресурсов, в которых сейчас нуждается Украина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Исходя из того, что я услышал сегодня, все [страны НАТО], в том числе США, собираются <…> удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», — отметил Энтони Блинкен. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее время будет создана долгосрочная система обязательных поставок оружия Киеву. Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, передает «Национальная служба новостей».
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