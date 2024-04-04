Блинкен: США собираются удвоить усилия по помощи Украине

04 апреля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

По словом Энтони Блинкена, США не планируют сворачивать поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия, направленные на поиск ресурсов, в которых сейчас нуждается Украина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Исходя из того, что я услышал сегодня, все [страны НАТО], в том числе США, собираются <…> удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», — отметил Энтони Блинкен. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее время будет создана долгосрочная система обязательных поставок оружия Киеву. Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия, направленные на поиск ресурсов, в которых сейчас нуждается Украина. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Исходя из того, что я услышал сегодня, все [страны НАТО], в том числе США, собираются <…> удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться», — отметил Энтони Блинкен. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ближайшее время будет создана долгосрочная система обязательных поставок оружия Киеву. Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, передает «Национальная служба новостей».