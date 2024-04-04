Слуцкий назвал нападение на мурманского губернатора покушением на государственный строй

Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России

05 апреля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Слуцкий осудил нападение на Чибиса Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — вероломный акт против всех жителей России и это покушение на основу государственного строя. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека. Агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом», — написал Слуцкий в своем telegram-канале . По его словам, такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя, отметил лидер ЛДПР. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — вероломный акт против всех жителей России и это покушение на основу государственного строя. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека. Агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя, отметил лидер ЛДПР. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.