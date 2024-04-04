04 апреля 2024

Слуцкий назвал нападение на мурманского губернатора покушением на государственный строй

Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост Президента РФ в пресс-центре Интерфакса. 13 марта 2024. Москва, слуцкий леонид, лдпр
Слуцкий осудил нападение на Чибиса Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — вероломный акт против всех жителей России и это покушение на основу государственного строя. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека. Агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

По его словам, такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя, отметил лидер ЛДПР.

Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.

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Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — вероломный акт против всех жителей России и это покушение на основу государственного строя. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Глава региона проводил открытую встречу с жителями, преступник напал на безоружного человека. Агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. По его словам, такими же методами террора действуют украинские неонацисты. Подобного отношения к любому человеку допускать нельзя, отметил лидер ЛДПР. Нападение на Чибиса произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Он получил ножевое ранение в живот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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