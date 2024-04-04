04 апреля 2024

Тренер «Трактора» начал угрожать игроку «Локоматива» из-за травмы Фукале

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Хоккеисты команды Трактор в Штабе общественной поддержки Путина. Выборы 2024. Челябинск, заварухин алексей, хоккейная команда трактор
Заварухина возмутило поведение хоккеиста Шалунова Фото:

Наставник челябинского «Трактора» Алексей Заварухин пригрозил играющему за ярославский «Локоматив» Максиму Шалунову, который во время первой игры серии нанес травмы вратарю Заку Фукале. Он обвинил Шалунова в неспортивном поведении и предупредил хоккеиста, что ему «нужно боятся» при следующей игре в Челябинске.

«Шалунов считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение — не красит его как спортсмена. У нас вратаря из-за него уносят, он даже не постучал по скамейке, не извинился после. Пускай в Челябинске боится, что ли», — сделал заявление Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Тренер «Трактора отметил, что серия переезжает в Челябинск. И он пообещал сопернику показать на своей арене «совсем другой хоккей».

«Трактор» проиграл «Локомотиву» второй матч подряд. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в овертайме пользу «железнодорожников». «Локомотив» ведет 2:0 в полуфинальной и игра перемещается в Челябинск. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги команды играют серию до четырех побед.

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Наставник челябинского «Трактора» Алексей Заварухин пригрозил играющему за ярославский «Локоматив» Максиму Шалунову, который во время первой игры серии нанес травмы вратарю Заку Фукале. Он обвинил Шалунова в неспортивном поведении и предупредил хоккеиста, что ему «нужно боятся» при следующей игре в Челябинске. «Шалунов считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение — не красит его как спортсмена. У нас вратаря из-за него уносят, он даже не постучал по скамейке, не извинился после. Пускай в Челябинске боится, что ли», — сделал заявление Заварухин на послематчевой пресс-конференции. Тренер «Трактора отметил, что серия переезжает в Челябинск. И он пообещал сопернику показать на своей арене «совсем другой хоккей». «Трактор» проиграл «Локомотиву» второй матч подряд. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в овертайме пользу «железнодорожников». «Локомотив» ведет 2:0 в полуфинальной и игра перемещается в Челябинск. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги команды играют серию до четырех побед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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