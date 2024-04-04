Тренер «Трактора» начал угрожать игроку «Локоматива» из-за травмы Фукале

05 апреля 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Заварухина возмутило поведение хоккеиста Шалунова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наставник челябинского «Трактора» Алексей Заварухин пригрозил играющему за ярославский «Локоматив» Максиму Шалунову, который во время первой игры серии нанес травмы вратарю Заку Фукале. Он обвинил Шалунова в неспортивном поведении и предупредил хоккеиста, что ему «нужно боятся» при следующей игре в Челябинске. «Шалунов считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение — не красит его как спортсмена. У нас вратаря из-за него уносят, он даже не постучал по скамейке, не извинился после. Пускай в Челябинске боится, что ли», — сделал заявление Заварухин на послематчевой пресс-конференции. Тренер «Трактора отметил, что серия переезжает в Челябинск. И он пообещал сопернику показать на своей арене «совсем другой хоккей». «Трактор» проиграл «Локомотиву» второй матч подряд. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в овертайме пользу «железнодорожников». «Локомотив» ведет 2:0 в полуфинальной и игра перемещается в Челябинск. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги команды играют серию до четырех побед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наставник челябинского «Трактора» Алексей Заварухин пригрозил играющему за ярославский «Локоматив» Максиму Шалунову, который во время первой игры серии нанес травмы вратарю Заку Фукале. Он обвинил Шалунова в неспортивном поведении и предупредил хоккеиста, что ему «нужно боятся» при следующей игре в Челябинске. «Шалунов считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение — не красит его как спортсмена. У нас вратаря из-за него уносят, он даже не постучал по скамейке, не извинился после. Пускай в Челябинске боится, что ли», — сделал заявление Заварухин на послематчевой пресс-конференции. Тренер «Трактора отметил, что серия переезжает в Челябинск. И он пообещал сопернику показать на своей арене «совсем другой хоккей». «Трактор» проиграл «Локомотиву» второй матч подряд. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в овертайме пользу «железнодорожников». «Локомотив» ведет 2:0 в полуфинальной и игра перемещается в Челябинск. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги команды играют серию до четырех побед.