Челябинский «Трактор» не сумел вырвать победу в игре с «Локомотивом»

05 апреля 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

«Трактор» проиграл в серии второй раз подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» 4 апреля со счетом 2:3 уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву». Эта вторая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. «Третий период завершили со счетом 2:2. Судьба второго матча полуфинальной серии решилась в овертайме. Увы, шайба оказывается в наших воротах», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL» Челябинский «Трактор» начал серию с «Локомотивом» с поражения. 2 апреля со счетом 2:5 челябинские хоккеисты уступил ярославскому «Локомотиву». Теперь в серии с «Трактором» «Локомотив ведет со счетом 2:0. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» 4 апреля со счетом 2:3 уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву». Эта вторая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. «Третий период завершили со счетом 2:2. Судьба второго матча полуфинальной серии решилась в овертайме. Увы, шайба оказывается в наших воротах», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL» Челябинский «Трактор» начал серию с «Локомотивом» с поражения. 2 апреля со счетом 2:5 челябинские хоккеисты уступил ярославскому «Локомотиву». Теперь в серии с «Трактором» «Локомотив ведет со счетом 2:0. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0.