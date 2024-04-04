04 апреля 2024

Челябинский «Трактор» не сумел вырвать победу в игре с «Локомотивом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, маскот, хк трактор
«Трактор» проиграл в серии второй раз подряд Фото:

Челябинский ХК «Трактор» 4 апреля со счетом 2:3 уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву». Эта вторая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.

«Третий период завершили со счетом 2:2. Судьба второго матча полуфинальной серии решилась в овертайме. Увы, шайба оказывается в наших воротах», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL»

Челябинский «Трактор» начал серию с «Локомотивом» с поражения. 2 апреля со счетом 2:5 челябинские хоккеисты уступил ярославскому «Локомотиву». Теперь в серии с «Трактором» «Локомотив ведет со счетом 2:0.

В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0.

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Челябинский ХК «Трактор» 4 апреля со счетом 2:3 уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву». Эта вторая игра «Трактора» в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. «Третий период завершили со счетом 2:2. Судьба второго матча полуфинальной серии решилась в овертайме. Увы, шайба оказывается в наших воротах», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL» Челябинский «Трактор» начал серию с «Локомотивом» с поражения. 2 апреля со счетом 2:5 челябинские хоккеисты уступил ярославскому «Локомотиву». Теперь в серии с «Трактором» «Локомотив ведет со счетом 2:0. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» играет с «Локомотивом» серию до четырех побед. В полуфинал челябинцы пробились после того, как выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» со счетом 4:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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